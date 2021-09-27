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مواطنة تنهار بعد ان تعرضت لحادث سير
منذ 4 ساعات
1652
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135043
منذ 51 دقيقة
الله يعوض عليتز يابنت الاجواد ..
.. المفروض ماتركبي السياره الا متعلمه الحذر واصول السلامه واصول النظام والقياده .. اتعلمي وتدربي باالشكل الكافي قبل ان تدخلي غمار الشوارع وزجماتها ومخفاتها .. اتعلمي كيف تتفادين اخطاء الآخرين .. القياده يا بنت الاجواد يبغالها وعي على مدار الثانيه والإنتباه والحرص الشديد على ان لا ضرر منك وتجنبي مضرة الغير ..
.. والله الحامي والهادي الى سواء السبيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135043
منذ 50 دقيقة
الله يعوض عليتز يابنت الاجواد ..
.. المفروض ماتركبي السياره الا متعلمه الحذر واصول السلامه واصول النظام والقياده .. اتعلمي وتدربي باالشكل الكافي قبل ان تدخلي غمار الشوارع وزجماتها ومخفاتها .. اتعلمي كيف تتفادين اخطاء الآخرين .. القياده يا بنت الاجواد يبغالها وعي على مدار الثانيه والإنتباه والحرص الشديد على ان لا ضرر منك وتجنبي مضرة الغير ..
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أحدث التعليقات
بلبل البحر
الله يعين أحبته على هذا البلاء العظيم.. ويعجل لهم بالفرج
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه شنقلَ وتمنقلَ ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه هذا قرد ماهو آدمي يعمل بتفكير ..
زائر
مساكين راح فيها واحد نت الناديين .. ممكن نشهد اختراع جديد للجكم الهويش كالعادة يطلع لنا بقضية جديدةهذا الدبشة ...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعوض عليتز يابنت الاجواد .. .. المفروض ماتركبي السياره الا متعلمه الحذر واصول السلامه واصول النظام والقياده .. اتعلمي وتدربي باالشكل الكافي قبل...
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