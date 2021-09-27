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كاتب اقتصادي : أسعار العقارات وصلت حدها الأعلي وقريبًا ستنخفض

منذ 3 ساعات
1867
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كاتب اقتصادي : أسعار العقارات وصلت حدها الأعلي وقريبًا ستنخفض

الرياض (صدى):
قال الكاتب والمستشار الاقتصادي، عبدالله بن ربيعان، إن المؤشرات المالية تفيد بأن العقار وصل قمته وحده الأعلى، متوقعا أن ينخفض أسعاره قريبًا بدرجات كبيرة تقترب من قدرة طالبي السكن على التملك.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي، عبدالحميد العمري،" أن هناك عاملين رئيسين خلف تضخم الأسعار، منها زيادة قروض العقار القياسية إلى 350.4 مليار خلال 4 سنوات، لافتا إلى أنه نموها بدأ يتباطأ منذ مايو الماضي، ولهذا هدأت وتيرة ارتفاع الأسعار لكن لم تنخفض.

وأشار إلى أن العامل الآخر هو توقف نظام الرسوم على الأراضي عند مرحلة 1 طوال 6 سنوات، مؤكدًا أنه لن يكون هناك انخفاضا ملموسا إلا باستكمالها وتوسيع تنفيذها.

 

أسعار
محلل اقتصادي
التملك
الأراضي
عبدالحميد العمري

التعليقات

يببلتمكنممم
يببلتمكنممم عدد التعليقات : 1
منذ 49 دقيقة
عقارات مين انت بعد الحين بعد خفض الرواتب بسحب بدل الارهاب من بياخذ سكن اللي عندهم سكن تورطو الان وانت تتكلم عن انخفاض

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الطاسه ضايعه ، خوذن راحتكن ..
موظف عقد 15 عام
ياعمي انت حل مشكلة موظفي البنود والعقود اخذتوهم شباب وشابت رؤسهم وهم على رواتب متدنيه لاهم عارفين رؤسهم من أقدامهم
موظف عقد 15 عام
أوراق معالجة البطاله تنقل للجهات العليا على ظهور الجمال ،،
يببلتمكنممم
عقارات مين انت بعد الحين بعد خفض الرواتب بسحب بدل الارهاب من بياخذ سكن اللي عندهم سكن تورطو الان وانت تتكلم عن انخفاض
المدفعية الاتفاقيه
البليهي سالم الدوسري عاقبهم الله في شر العابهمالخشنه ضد الننافسين

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