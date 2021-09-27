شاب يواعد ٣٥ امرأة في وقت واحد لسبب غريب

طوكيو (صدى):
واعد شاب ياباني يبلغ من العمر ٣٩ عامًا، ٣٥ فتاة في وقت واحد من أجل الحصول على الهدايا منهن بحجة الاحتفال بعيد مولده.
وأعلم الشاب الياباني الفتيات الاتي يواعدهن بيوم مختلف عن الآخرى ليحصل منهن على الهدايا وبطاقات عيد ميلاده باستمرار على مدار السنة.
واكتشفت الفتيات بعد ذلك أن "الشاب" يعمل بدوام مؤقت وليس لديه مسكن ثابت. ويستغل الفتيات من أجل الحصول على الهدايا.
وتعرف الشاب على الفتيات من خلال عمله في شركة تسويق ليستهدف النساء العازبات ليعد كلاً منهن بالزواج.
وشكلت ضحايا الحب للشاب اليباني من الفتيات صفحة باسم "بيدج الضحايا" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورته ليتعرفوا عليه وتم القبض عليه.