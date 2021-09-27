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شاب يواعد ٣٥ امرأة في وقت واحد لسبب غريب

منذ ساعة
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شاب يواعد ٣٥ امرأة في وقت واحد لسبب غريب

طوكيو (صدى):
واعد شاب ياباني يبلغ من العمر ٣٩ عامًا، ٣٥ فتاة في وقت واحد من أجل الحصول على الهدايا منهن بحجة الاحتفال بعيد مولده.

وأعلم الشاب الياباني الفتيات الاتي يواعدهن بيوم مختلف عن الآخرى ليحصل منهن على الهدايا وبطاقات عيد ميلاده باستمرار على مدار السنة.

واكتشفت الفتيات بعد ذلك أن "الشاب" يعمل بدوام مؤقت وليس لديه مسكن ثابت. ويستغل الفتيات من أجل الحصول على الهدايا.

وتعرف الشاب على الفتيات من خلال عمله في شركة تسويق ليستهدف النساء العازبات ليعد كلاً منهن بالزواج.

وشكلت ضحايا الحب للشاب اليباني من الفتيات صفحة باسم "بيدج الضحايا" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورته ليتعرفوا عليه وتم القبض عليه.

الزواج
الهدايا
علاقة عاطفية
المواعدة
شركة تسويق

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135034
منذ ساعة
نصاب متمرس ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كل ادرى بحاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ... جت سلامااات ..
ابو محمد 😎 ✍️
صايعان ضايعان ، وعلامة الصياعه والضياعه الظاهره على آخره ...

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