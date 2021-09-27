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مصمم مشاريع الحرمين الشريفين : لست خبيرًا في الغش التجاري وعانيت من هذه المسألة (فيديو)

منذ 8 ساعات
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مصمم مشاريع الحرمين الشريفين : لست خبيرًا في الغش التجاري وعانيت من هذه المسألة (فيديو)

مكة المكرمة (صدى):
أكد المصمم الرئيسي لمشاريع الحرمين الشريفين، عبدالله بن جنيدب، أنه ليس خبيرًا في الغش التجاري، وأنه عانى من هذه المسألة شخصيا خلال تشييد العمارة الخاصة به.

وذكر أنه استغرق وقتا طويلا في تأسيس عمارته الخاصة به لأنه كان يبحث بدقة عن المواد والعمالة الجيدة من أجل تشييدها بجودة جيدة.

وأضاف أنه اضطر أحيانا إلى أن يدرب العمالة من أجل تأهيلهم ومدهم بالمهارات المطلوبة لتأسيس العمارة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

ولفت إلى أن الغش التجاري له أضرار كثيرة على الاقتصاد الوطني وتجارة التجزئة، مشددًا على ضرورة تفعيل الحزم على السوق المحلي لمكافحة الغش التجاري.

الحرمين الشريفين
الغش التجاري
عمارة
مشاريع الحرمين الشريفين
عبدالله بن جنيدب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17752
منذ 36 دقيقة
عقبال بقية الشعب

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أحدث التعليقات

4everx2
ي إخوان جزاكم الله خير لاتتشمتون نصيحه مني يبلاكم الله عيب والله عيب عليكم ، المسلم العاقل يقول يخلف الله عليك وبس ، وهذا...
4everx2
ذولا بنات عزز بشخطه قلم يطلعن من التوقيف سلام بسلام زي شربة الماء
واحد منصف
ان شاء الله يكون الحال كذلك في الحرمين والمساجد
د محمد ماجد بخش
والله مدري لحد فين حتروح من الكورتيزونات
د محمد ماجد بخش
" قصة غزيرة "

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