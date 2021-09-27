مصمم مشاريع الحرمين الشريفين : لست خبيرًا في الغش التجاري وعانيت من هذه المسألة (فيديو)

مكة المكرمة (صدى):
أكد المصمم الرئيسي لمشاريع الحرمين الشريفين، عبدالله بن جنيدب، أنه ليس خبيرًا في الغش التجاري، وأنه عانى من هذه المسألة شخصيا خلال تشييد العمارة الخاصة به.
وذكر أنه استغرق وقتا طويلا في تأسيس عمارته الخاصة به لأنه كان يبحث بدقة عن المواد والعمالة الجيدة من أجل تشييدها بجودة جيدة.
وأضاف أنه اضطر أحيانا إلى أن يدرب العمالة من أجل تأهيلهم ومدهم بالمهارات المطلوبة لتأسيس العمارة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
ولفت إلى أن الغش التجاري له أضرار كثيرة على الاقتصاد الوطني وتجارة التجزئة، مشددًا على ضرورة تفعيل الحزم على السوق المحلي لمكافحة الغش التجاري.