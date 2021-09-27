وزير التعليم: المواطن مرتكز برنامج تنمية القدرات البشرية

الرياض (صدى):
أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في كلمته بالجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، أن المواطن هو مرتكز برنامج تنمية القدرات البشرية.
وأوضح وزير التعليم أن الاهتمام بالمواطن في هذا البرنامج سيكون من مراحل مبكرة، مبينًا أن إعداد المواطن ليكون منافسًا في سوق العمل محليا وعالميا.
وتحدث أيضًا عن ركائز البرنامج وهى تطوير أساس مرن ومتين للجميع في أنظمة تنمية القدرات البشرية، بالإضافة لإعداد المواطن لسوق عمل يكون فيه منافس محليًا وضرورة إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن .