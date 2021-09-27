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وزير التعليم: المواطن مرتكز برنامج تنمية القدرات البشرية

منذ ساعتين
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وزير التعليم: المواطن مرتكز برنامج تنمية القدرات البشرية

الرياض (صدى):
أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في كلمته بالجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، أن المواطن هو مرتكز برنامج تنمية القدرات البشرية.

وأوضح وزير التعليم أن الاهتمام بالمواطن في هذا البرنامج سيكون من مراحل مبكرة، مبينًا أن إعداد المواطن ليكون منافسًا في سوق العمل محليا وعالميا.

وتحدث أيضًا عن ركائز البرنامج وهى تطوير أساس مرن ومتين للجميع في أنظمة تنمية القدرات البشرية، بالإضافة لإعداد المواطن لسوق عمل يكون فيه منافس محليًا وضرورة إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن .

وزير التعليم
برنامج تنمية القدرات البشرية
فرص التعلم
سوق عمل

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83166
منذ ساعة
الله المستعان

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ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كل ادرى بحاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ... جت سلامااات ..
ابو محمد 😎 ✍️
صايعان ضايعان ، وعلامة الصياعه والضياعه الظاهره على آخره ...
ابو محمد 😎 ✍️
اهمال .. وإلا شلون دخلت القطه مقرودة الحظ .. نعم امر ربنا فوق كل شيء ..

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