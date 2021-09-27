وزير الموارد البشرية: سنجهز الشباب لسوق العمل المحلي والمستقبلي (فيديو)

الرياض (صدى):
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن برنامج تنمية القدرات البشرية ركيزة أساسية لسوق العمل وسيُسهم في رفع كفاءته.
وأضاف، خلال كلمته في أعمال الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رأس هذا البرنامج لقناعته الشخصية أن الإنسان هو أهم ما يملكه هذا الوطن.
وأكد أن البرنامج سيجهر الشباب لسوق العمل المحلي والسوق المستقبلي، وكذلك سيهتم بتدريب المواطنين على رأس العمل، وتطوير ذاتهم لمواكبة التغيرات العالمية.