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وزير الموارد البشرية: سنجهز الشباب لسوق العمل المحلي والمستقبلي (فيديو)

منذ 6 ساعات
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وزير الموارد البشرية: سنجهز الشباب لسوق العمل المحلي والمستقبلي (فيديو)

الرياض (صدى):
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن برنامج تنمية القدرات البشرية ركيزة أساسية لسوق العمل وسيُسهم في رفع كفاءته.

وأضاف، خلال كلمته في أعمال الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رأس هذا البرنامج لقناعته الشخصية أن الإنسان هو أهم ما يملكه هذا الوطن.

وأكد أن البرنامج سيجهر الشباب لسوق العمل المحلي والسوق المستقبلي، وكذلك سيهتم بتدريب المواطنين على رأس العمل، وتطوير ذاتهم لمواكبة التغيرات العالمية.

الراجحي
سوق العمل
أحمد بن سليمان الراجحي
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برنامج تنمية القدرات البشرية

التعليقات

موظف عقد 15 عام
موظف عقد 15 عام عدد التعليقات : 33
منذ 39 دقيقة
ياعمي انت حل مشكلة موظفي البنود والعقود اخذتوهم شباب وشابت رؤسهم وهم على رواتب متدنيه لاهم عارفين رؤسهم من أقدامهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الطاسه ضايعه ، خوذن راحتكن ..
موظف عقد 15 عام
ياعمي انت حل مشكلة موظفي البنود والعقود اخذتوهم شباب وشابت رؤسهم وهم على رواتب متدنيه لاهم عارفين رؤسهم من أقدامهم
موظف عقد 15 عام
أوراق معالجة البطاله تنقل للجهات العليا على ظهور الجمال ،،
يببلتمكنممم
عقارات مين انت بعد الحين بعد خفض الرواتب بسحب بدل الارهاب من بياخذ سكن اللي عندهم سكن تورطو الان وانت تتكلم عن انخفاض
المدفعية الاتفاقيه
البليهي سالم الدوسري عاقبهم الله في شر العابهمالخشنه ضد الننافسين

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