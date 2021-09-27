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مواطنة تنتقد تصرفات بعض الشباب والبنات

منذ 6 ساعات
1838
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135035
منذ ساعة
كلام في غاية التماام ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كل ادرى بحاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ... جت سلامااات ..
ابو محمد 😎 ✍️
صايعان ضايعان ، وعلامة الصياعه والضياعه الظاهره على آخره ...
ابو محمد 😎 ✍️
اهمال .. وإلا شلون دخلت القطه مقرودة الحظ .. نعم امر ربنا فوق كل شيء ..

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