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الجندي جاب العيد
منذ 4 ساعات
947
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14438
منذ 9 دقائق
إحتمال يكونوا أصبحوا فعل ماضي مبني على الثوارة والدلاخة الظاهرة على آخره..
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أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
عليكم بهن
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههه شكل الطلي ناويه..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، نسأل الله العفو والعافية.
واضح*** وصريح***
إحتمال يكونوا أصبحوا فعل ماضي مبني على الثوارة والدلاخة الظاهرة على آخره..
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية، كم من أرواح، وممتاكات،راحت بسبب الإبل السائبة..
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