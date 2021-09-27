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تهور وتفحيط من فتاة مع صديقاتها
منذ 11 ساعة
2249
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135050
منذ 29 دقيقة
الطاسه ضايعه ، خوذن راحتكن ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الطاسه ضايعه ، خوذن راحتكن ..
موظف عقد 15 عام
ياعمي انت حل مشكلة موظفي البنود والعقود اخذتوهم شباب وشابت رؤسهم وهم على رواتب متدنيه لاهم عارفين رؤسهم من أقدامهم
موظف عقد 15 عام
أوراق معالجة البطاله تنقل للجهات العليا على ظهور الجمال ،،
يببلتمكنممم
عقارات مين انت بعد الحين بعد خفض الرواتب بسحب بدل الارهاب من بياخذ سكن اللي عندهم سكن تورطو الان وانت تتكلم عن انخفاض
المدفعية الاتفاقيه
البليهي سالم الدوسري عاقبهم الله في شر العابهمالخشنه ضد الننافسين
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