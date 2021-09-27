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عراك ومضاربة بين النساء
منذ 18 ساعة
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 53754
منذ ساعة
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135059
منذ ساعة
هههههههههههههههههههه معركة داحس ومرافس .. ياليل مظلم يا ليل ..
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أحدث التعليقات
عبدالله علي
سبحانه اصبح الجاهل يتمسخر على العالم. لكن الجميع يعرف من الزعاق وهولاء ماهم الاحثاله
ابومؤيد
كثير مثله يلبس ثوبنا ويشوة السمعه ياغريب كن اديب ان شاء الله ياخذ عقابه ويترحل باذن الله خروج نهائي نبغا اجانب يخدم البلد ويجلس...
سعووود
البليهي صار له وكيل اعمال ؟ هههههههههههه الله يرحم
سعووود
اي خدمة ؟
faeiz
همج متخلفين ياليت يرفع عليهم قضية عشان يعرفون كيف يستبلهون
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