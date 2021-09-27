محكمة كويتية تقرر الامتناع عن النطق بعقاب خالد الملا

خالد الظفيري (صدى):
امتنعت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الاثنين، عن النطق بعقاب الفنان الشعبي خالد الملا، في قضية اتهامه بإهانة المواطنين والإساءة إلى رجال القضاء، التي تم توجيهها إليه عقب ظهوره بلقاء تلفزيوني قبل قرابة عام.
وقررت المحكمة إلزام الملا بحسن السير والسلوك لمدة سنة بكفالة مالية، وبراءة طاقم البرنامج الذي ظهر فيه من القضية.
ويُشار إلى أن النيابة العامة الكويتية كانت قد أحالت الفنان خالد الملا في مايو الماضي إلى المحاكمة في هذه القضية، بعد تقديم شكوى ضده من قبل المحامي محمد طالب، بتهمة الإساءة إلى الشعب الكويتي ووصفهم بالأغبياء وكذلك الإساءات المتكررة للقضاء، على حد وصف الشكوى.