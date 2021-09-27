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السيسي يعاتب وزير الري بسبب التعديات: "كنت بتعمل إيه؟"

منذ ساعتين
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السيسي يعاتب وزير الري بسبب التعديات: "كنت بتعمل إيه؟"

القاهرة (صدى):
عاتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الري محمد عبد العاطي على الهواء بسبب نقص المياه والتعديات على الجسور.

وأوضح السيسي خلال بث مباشر على الهواء: "متزعلش مني يا دكتور محمد، كنتوا قاعدين بتعملوا إيه السنين اللي فاتت؟ مش كدة ولا إيه يا دكتور مصطفى –يقصد رئيس الوزراء".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد: "مش اللي بيتابع ده وزارة الري، إضافة إلى المحافظة والأمن، 6 شهور وألاقي الجسور متظبطة زي ما الكتاب بيقول، لو تطلب الأمر نزول الجيش ينزل وتتحط 3 آلاف معدة و10 آلاف معدة عشان الجسور دي ترجع تاني، وكل بيانات الناس دي تبقى معانا سواء كان تعدي على أراضي زراعية أو تعدي على الجسور"

الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي
التعديات
وزير الري

التعليقات

خالد الحربي
خالد الحربي عدد التعليقات : 140
منذ 28 دقيقة
تحيا مصر أم الدنيا تحيا مصر

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سعد
يمكن استخدام كلمة ينفي بدل يكذّب
خالد الحربي
تحيا مصر أم الدنيا تحيا مصر
القناص
غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي غبي...
خالد الحربي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
خالد الحربي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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