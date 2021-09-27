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حارس مدرسة يهتك عرض فتاة قاصر

منذ ساعة
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حارس مدرسة يهتك عرض فتاة قاصر

مليكة فؤاد (صدى):
أقدم حارس أمن بمدرسة إعدادية بمدينة مكناس المغربية على اغتصاب فتاة قاصر وهتك عرضها ووعدها بالزواج .

كانت الفتاة القاصر قد تعرفت علي حارس الأمن بحكم عمله كحارس أمن خاص بالمؤسسة التعليمية، وأقام معها علاقة غرامية مستغلا صغر سنها، بحيث باتت تقابله كل يوم، قبل أن يعمد في أحد الايام لاستدراجها لحجرة فارغة واغتصبها بالقوة متسببا في إصابتها بنزيف.

وتقدمت أسرة الفتاة بشكوى للجهات الأمنية مؤكدة فيها تعرض ابنتها لاعتداء جنسي، وتمكنت الشرطة من ضبطه وإحالته للمحكمة التي عاقبته بالسجن عامين.

جريمة
الكويت
فتاة
المغرب
هتك عرض
حارس مدرسة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135018
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

طالب ثانوي
اولهم انت
وافي
كذبة 2030 انكشفت اعلم ان الله لكم بالمرصاد
زائر
قصدك الاستدانة من جيوب المواطنين .............
وافي
الله يذكرك بالخير يامحمد بن نايف نشوفك على راس الهرم قريبا بحول الله
سعد بُلع
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