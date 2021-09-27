حارس مدرسة يهتك عرض فتاة قاصر

مليكة فؤاد (صدى):
أقدم حارس أمن بمدرسة إعدادية بمدينة مكناس المغربية على اغتصاب فتاة قاصر وهتك عرضها ووعدها بالزواج .
كانت الفتاة القاصر قد تعرفت علي حارس الأمن بحكم عمله كحارس أمن خاص بالمؤسسة التعليمية، وأقام معها علاقة غرامية مستغلا صغر سنها، بحيث باتت تقابله كل يوم، قبل أن يعمد في أحد الايام لاستدراجها لحجرة فارغة واغتصبها بالقوة متسببا في إصابتها بنزيف.
وتقدمت أسرة الفتاة بشكوى للجهات الأمنية مؤكدة فيها تعرض ابنتها لاعتداء جنسي، وتمكنت الشرطة من ضبطه وإحالته للمحكمة التي عاقبته بالسجن عامين.