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نادي الصقور: السماح بصيد طيور الحباري بدءاً من 1 نوفمبر المقبل

منذ ساعة
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نادي الصقور: السماح بصيد طيور الحباري بدءاً من 1 نوفمبر المقبل

الرياض (صدى):
أعلن نادي الصقور السعودي أنه سيتم السماح بصيد الحباري خلال الفترة من 1 نوفمبر  2021م ، وحتى 31 يناير 2022 م.

وقال النادي :" بناء على ماورد من استفسارات لنادي الصقور السعودي تتعلق بالسماح بصيد الحباري ، يعلن النادي أنه سيتم السماح بصيد الحباري خلال الفترة من 1 نوفمبر  2021م ، وحتى 31 يناير 2022 م".

وأوضح النادي أن السماح سيكون مقتصراً على الصيد بالصقور فقط، وليس باستخدام أي نوع من أنواع الأسلحة النارية.

وأكد ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد الصادرة من الجهات المختصة، والابتعاد عن المواقع المعلن منع الصيد فيها التي جاءت  في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي أعلن عنها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأشار النادي إلى أن جهات الضبط المختصة ستعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح بحق كل من يخالف تعليمات الصيد الصادرة من الجهات المعنية.

الأسلحة
السماح
نادي الصقور
الكائنات الفطرية البرية
صيد الحباري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135018
منذ ساعة
تماام ..

... اما من طرفي انا يا محاتزيكم ، لو الاقي الحبارى بعرض الشارع ما راح اقول لها وين انتي رايحه .. دجاجه من الثلاجه او من بيضها اللي بجنبها ، تسد النفس عن الحباري والغزلان في البراان ..

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أحدث التعليقات

طالب ثانوي
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