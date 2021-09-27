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وزير التعليم يوجه بالاحتفاء باليوم العالمي لـ "اللغة العربية"

منذ ساعة
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وزير التعليم يوجه بالاحتفاء باليوم العالمي لـ "اللغة العربية"

الرياض (صدى):
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يُصادف يوم السبت 18 ديسمبر من كل عام تحت شعار "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وتضمن توجيه آل الشيخ إبراز أهمية هذا اليوم، انطلاقاً من الدور المهم الذي تؤديه اللغة العربية في مد جسور التواصل الثقافي والعلمي والأدبي وغيرها من المجالات، إلى جانب الدور التاريخي الذي تضطلع به اللغة العربية كأداة لنقل المعارف وتبادلها، ووسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام، والتعايش بين مختلف الشعوب.

وأكد وزير التعليم على إقامة الفعاليات والاحتفالات التي تُبرز دور اللغة العربية وفق موضوعها لهذا العام، ووضع المواد الإعلامية المناسبة للاحتفال، مع مراعاة التقيّد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية، فيما كانت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قد اعتمدت في العام 1973 اللغة العربية؛ لغة عمل رسمية فيها.

 

 

احتفالات
المملكة
وزير التعليم
المؤسسات التعليمية
اليوم العالمي للغة العربية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17732
منذ 44 دقيقة
فالكم الخير يا معالي الوزير ...

كم هو مؤلم أن تعيش في دار ليس لها جدار ... أو أن تعيش بين جدران ليست بدار ... أو أن لا تطال العيش إلا في اضطرار ... معادلة صعبة وزادها صعوبة أن تذرف دمعاً من ألم متروك ... كل ما يتطلبه رفع الجدار وأنقاضه من على أنقاض الدكتور محمد ماجد بخش

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..... .. قال الذي قال // عيش كثير تشوف من التهاويل الكثير ......وهذه إحداهااا......
ع، س، ع
عاهرة وانطردت فما شأننا بذل
Ali
بئس ماعملت
ردد يااااليل
الحمد لله ع عافيه
د محمد ماجد بخش
الله الله على فنّك يا ملائكة ... يا مبدع

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