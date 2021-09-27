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السجن 5 سنوات لممثل كويتي مشهور بتهمة تعاطي المخدرات
منذ ساعة
1391
3
خالد الظفيري (صدى):
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ضد ممثل مشهور.
وشملت عقوبات المحكمة ضد الممثل غرامة 5 آلاف دينار كويتي، وذلك بسبب تورطه في تعاطي المخدرات.
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سجن
تعاطي المخدرات
محكمة الجنايات
ممثل مشهور
فن ومشاهير
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135013
منذ ساعة
يستاهل ..
بلسم الروح
عدد التعليقات : 417
منذ ساعة
الحمد لله اللذي عافانا مما ابتلى ابتلاه فيه
ردد يااااليل
عدد التعليقات : 3
منذ 38 دقيقة
الحمد لله ع عافيه
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..... .. قال الذي قال // عيش كثير تشوف من التهاويل الكثير ......وهذه إحداهااا......
ع، س، ع
عاهرة وانطردت فما شأننا بذل
Ali
بئس ماعملت
ردد يااااليل
الحمد لله ع عافيه
د محمد ماجد بخش
الله الله على فنّك يا ملائكة ... يا مبدع
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