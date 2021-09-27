بالفيديو.. مواطن يحترف تهجين الثعابين للخروج بألوان فريدة

الرياض (صدى):
تطوّر حب مواطن للثعابين غير السامة إلى تهجينها للخروج بألوان فريدة من نوعها داخل ، حُجرتين في حديقة قصره في جدة قرب البحر.
وقال " فيصل ملائكة " لوكالة فرانس برس “ثمة أناس يحبون جمع الأحجار الكريمة أو السيارات الكلاسيكية أو الرسوم. أما أنا فأهوى جمع الفن الحيّ".
وأشار إلى أنه لديه أكثر من مئة ثعبان من فصيلة الأصلة الشبكية المنتشرة في جنوب شرق آسيا، حيث لاحظ أن لهذه الفصيلة “شعبية في مجال الأزياء حيث تستخدم الشركات العالمية جلودها في صناعة الحقائب والأحذية والأحزمة.
وأضاف أنّ “الصيادين يبيعون الثعابين ذات اللون المميز لهواة جمعها من أمثالي وأنا أنتج طفرات جينية نادرة واركب بعضها على بعض لأخرج بأشكال وألوان لا يوجد لها مثيل على وجه الأرض".
وتابع : “انا أقدّر الحياة لذا أحب الثعابين حيّة وليس في شكل حقائب أو أحذية”، ولكن تنتقد جمعيات حقوق الحيوان اصطياد الحيوانات عموما بغرض قتلها للاستخدام الصناعي.