نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مواطن يحترف تهجين الثعابين للخروج بألوان فريدة

منذ ساعة
1987
3
بالفيديو.. مواطن يحترف تهجين الثعابين للخروج بألوان فريدة

الرياض (صدى):
تطوّر حب مواطن للثعابين غير السامة إلى تهجينها للخروج بألوان فريدة من نوعها داخل ، حُجرتين في حديقة قصره في جدة قرب البحر.

وقال " فيصل ملائكة " لوكالة فرانس برس “ثمة أناس يحبون جمع الأحجار الكريمة أو السيارات الكلاسيكية أو الرسوم. أما أنا فأهوى جمع الفن الحيّ".

وأشار إلى أنه لديه أكثر من مئة ثعبان من فصيلة الأصلة الشبكية المنتشرة في جنوب شرق آسيا، حيث لاحظ أن لهذه الفصيلة “شعبية في مجال الأزياء حيث تستخدم الشركات العالمية جلودها في صناعة الحقائب والأحذية والأحزمة.

وأضاف أنّ “الصيادين يبيعون الثعابين ذات اللون المميز لهواة جمعها من أمثالي وأنا أنتج طفرات جينية نادرة واركب بعضها على بعض لأخرج بأشكال وألوان لا يوجد لها مثيل على وجه الأرض".

وتابع : “انا أقدّر الحياة لذا أحب الثعابين حيّة وليس في شكل حقائب أو أحذية”، ولكن تنتقد جمعيات حقوق الحيوان اصطياد الحيوانات عموما بغرض قتلها للاستخدام الصناعي.

مواطن
ثعابين
حديقة
الوان
تهجين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17732
منذ 43 دقيقة
الله الله على فنّك يا ملائكة ... يا مبدع
Ali
Ali عدد التعليقات : 134
منذ 25 دقيقة
بئس ماعملت
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135014
منذ 6 دقائق
استغفر الله العظيم .....

.. قال الذي قال // عيش كثير تشوف من التهاويل الكثير ......وهذه إحداهااا......

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..... .. قال الذي قال // عيش كثير تشوف من التهاويل الكثير ......وهذه إحداهااا......
ع، س، ع
عاهرة وانطردت فما شأننا بذل
Ali
بئس ماعملت
ردد يااااليل
الحمد لله ع عافيه
د محمد ماجد بخش
الله الله على فنّك يا ملائكة ... يا مبدع

أخر الأخبار

نادي الصقور: السماح بصيد طيور الحباري بدءاً من 1 نوفمبر المقبل
نادي الصقور: السماح بصيد طيور الحباري بدءاً من 1 نوفمبر المقبل
منذ 9 دقائق 1369
بالفيديو.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة العنكبوت
بالفيديو.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة العنكبوت
منذ 14 دقيقة 373
بالفيديو.. ردة فعل رئيس نادي الكويت بعدما طلب مشجع التعاقد مع ميسي
بالفيديو.. ردة فعل رئيس نادي الكويت بعدما طلب مشجع التعاقد مع ميسي
منذ 19 دقيقة 1455
محافظ البنك المركزي: التغير المناخي تهديد حقيقي لاقتصاد العالم وربحية الشركات
محافظ البنك المركزي: التغير المناخي تهديد حقيقي لاقتصاد العالم وربحية الشركات
منذ 24 دقيقة 1474
ملعب الأمير عبدالله الفيصل يحتضن ديربي الاتحاد والأهلي رسميًا
ملعب الأمير عبدالله الفيصل يحتضن ديربي الاتحاد والأهلي رسميًا
منذ 29 دقيقة 1562
وظائف شاغرة في مجموعة الشايع بالشرقية
وظائف شاغرة في مجموعة الشايع بالشرقية
منذ 34 دقيقة 1354
الموافقة على إجازة تملك أراضٍ واقعة ضمن مخطط صناعي بالشرقية
الموافقة على إجازة تملك أراضٍ واقعة ضمن مخطط صناعي بالشرقية
منذ 38 دقيقة 1412
القبض على رجل طعن امرأة حامل وقتل جنينها
القبض على رجل طعن امرأة حامل وقتل جنينها
منذ 44 دقيقة 709
الشورى يوافق على تعديل مواد مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل
الشورى يوافق على تعديل مواد مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل
منذ 49 دقيقة 1357
استشاري ينتقد أطباء شركات التأمين: "البعض يعلق طلبات المستفيدين بحجج واهية"
استشاري ينتقد أطباء شركات التأمين: "البعض يعلق طلبات المستفيدين بحجج واهية"
منذ ساعة 1513