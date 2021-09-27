وفاة طفلتين خنقا بالغاز أثناء انشغال والدتهما مع عشيقها

القاهرة (صدى):
لقي طفلتين مصرعهما نتيجة تسريب الغاز داخل شقتهما في مصر أثناء وجود والدتهما برفقه عشيقها داخل الحمام فتسرب الغاز مما أدى إلى وفاة الطفلتين وإصابة المتهم وعشيقته باختناق ونقلهما للمستشفى.
تعود التفاصيل عندما نشأت علاقة بين زوجة وعشيقها عن طريق وسائل التواصل الأجتماعي وتطورت تلك العلاقة إلى علاقة غير شرعية بينهما، داخل مسكن الزوجية في غياب الزوج وفي وجود طفلتي المتهمة، وفي إحدى اللقاءات بينهما افتضح امرهما عندما تسرب الغاز من سخان المياه أثناء استحمام المتهمين فأغشي عليهما وتسرب الغاز للطفلتين مما أدى إلى اختناقهما ووفاتهما.
وتم اكتشاف الواقعة بعد انتشار رائحة الغاز إلى خارج الشقة مما أدى لبلاغ الاهالي والجيران للشرطة والتي حضرت وقامت بالدخول إلى الشقة لتكتشف جثتي الصغيرتين وضبط الزوجة وعشيقها في حالة إعياء من جراء إستنشاق الغاز.
وبمواجهة المتهمين بالتحقيقات أقرا بارتكابهما واقعة الزنا وطلب الزوج تحريك دعوى الزنا ضدهما وأمرت المحكمة بإستمرار حبسهما.