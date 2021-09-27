بالفيديو.. ناقد رياضي: عقوبات لجنة الانضباط "مضحكة"

ماجد محمد (صدى):
انتقد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم؛ حيث وصفها بأنها "مضحكة"، لافتًا إلى أن معاقبة نادي الاتحاد بشأن مباراته أمام النصر غير صحيحة لأن الملعب ليس ملك له.
وأوضح عادل عصام الدين: "الحضور في هذه المباراة كان الأكبر منذ بداية الدوري، حيث حضر حوالي 35 ألف متفرج، وهناك شخصان أو 3 هم من ألقوا بالزجاجات إلى ملعب المباراة"، مضيفًا أن العقوبات مفاجئة و"تضحك" .
وتابع الناقد الرياضي، أنه: "عندما يحدث الأمر في أوروبا يتم معاقبة النادي لأن الملعب ملكه هو، ويجب استخدام الكاميرات ومعرفة الأشخاص الذين ألقوا الزجاجات ومعاقبتهم"، حيث نادى بضرورة وجود كاميرات بالملاعب.
ويُشار إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة لاتحاد الكرة، غرمت نادي الاتحاد 42 ألفًا و500 ريال لرمي جماهيره 3 علب مياه في مباراة التعاون، وألزمته بلعب مباراة دون جماهير حال تكرار الحادثة.