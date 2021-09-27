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بالفيديو.. ناقد رياضي: عقوبات لجنة الانضباط "مضحكة"

منذ 50 دقيقة
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بالفيديو.. ناقد رياضي: عقوبات لجنة الانضباط "مضحكة"

ماجد محمد (صدى):
انتقد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم؛ حيث وصفها بأنها "مضحكة"، لافتًا إلى أن معاقبة نادي الاتحاد بشأن مباراته أمام النصر غير صحيحة لأن الملعب ليس ملك له.

وأوضح عادل عصام الدين: "الحضور في هذه المباراة كان الأكبر منذ بداية الدوري، حيث حضر حوالي 35 ألف متفرج، وهناك شخصان أو 3 هم من ألقوا بالزجاجات إلى ملعب المباراة"، مضيفًا أن العقوبات مفاجئة و"تضحك" .

وتابع الناقد الرياضي، أنه: "عندما يحدث الأمر في أوروبا يتم معاقبة النادي لأن الملعب ملكه هو، ويجب استخدام الكاميرات ومعرفة الأشخاص الذين ألقوا الزجاجات ومعاقبتهم"، حيث نادى بضرورة وجود كاميرات بالملاعب.

ويُشار إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة لاتحاد الكرة، غرمت نادي الاتحاد 42 ألفًا و500 ريال لرمي جماهيره 3 علب مياه في مباراة التعاون، وألزمته بلعب مباراة دون جماهير حال تكرار الحادثة.

لجنة الانضباط
النصر
الاتحاد
دوري المحترفين
عقوبات
ناقد رياضي

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2497
منذ 20 دقيقة
عشان ابو خرقه مستعدين يوقفون كل الفرق ويلعب لحاله -- المصيبه ان ابو خرقه فاشل حتى وهو لحاله بينهزم

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أحدث التعليقات

هواوي
مراقب : اذا تحب الحمام تعال خاص فديتك
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
كجمغلو
اعوذ بالله من شياطين الإنس .... شوهت نفسها واصبحت مثل الشيطان الأهبل
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..
النقل ٧
يعني ماتقبلون وتنشرون الا تعليق للهلال حتى لو ثلاث ارباع كلامه أخطاء املائية طيب وش ذنب القارئ لو مختلف ميوله ماله حظ ولا نصيب...

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