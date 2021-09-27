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ناوي يستفز الخصم
منذ 10 ساعات
1805
1
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14445
منذ ساعة
بس قوي المدافع،على طول على الكورة،وبكتف قانوني..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كل ادرى بحاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ... جت سلامااات ..
ابو محمد 😎 ✍️
صايعان ضايعان ، وعلامة الصياعه والضياعه الظاهره على آخره ...
ابو محمد 😎 ✍️
اهمال .. وإلا شلون دخلت القطه مقرودة الحظ .. نعم امر ربنا فوق كل شيء ..
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