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راعي الحلال ما ينخاف عليه

منذ ساعة
708
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135012
منذ 46 دقيقة
سبحان الخالق ..

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أحدث التعليقات

هواوي
مراقب : اذا تحب الحمام تعال خاص فديتك
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
كجمغلو
اعوذ بالله من شياطين الإنس .... شوهت نفسها واصبحت مثل الشيطان الأهبل
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..
النقل ٧
يعني ماتقبلون وتنشرون الا تعليق للهلال حتى لو ثلاث ارباع كلامه أخطاء املائية طيب وش ذنب القارئ لو مختلف ميوله ماله حظ ولا نصيب...

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