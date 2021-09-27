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البحث عن الشهرة وعواقبها
منذ ساعة
548
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135012
منذ 49 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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أحدث التعليقات
هواوي
مراقب : اذا تحب الحمام تعال خاص فديتك
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
كجمغلو
اعوذ بالله من شياطين الإنس .... شوهت نفسها واصبحت مثل الشيطان الأهبل
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..
النقل ٧
يعني ماتقبلون وتنشرون الا تعليق للهلال حتى لو ثلاث ارباع كلامه أخطاء املائية طيب وش ذنب القارئ لو مختلف ميوله ماله حظ ولا نصيب...
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