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دولة تسعى لمنح العامل إجازة مدفوعة حال وفاة حيوانه الأليف

منذ 3 ساعات
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دولة تسعى لمنح العامل إجازة مدفوعة حال وفاة حيوانه الأليف

متابعة_أميرة خالد (صدى):
اقترح السياسي الكولومبي، أليخاندرو كارلوس شاكون، أمام البرلمان، مشروع قانون يقضي بحصول المواطنين على يومين عطلة من العمل مدفوعي الأجر، حدادا على وفاة حيواناتهم الأليفة.

وقال أليخاندرو كارلوس شاكون : "بعض الناس ليس لديهم أطفال ولكن لديهم حيوان أليف محبوب للغاية يطورون معه علاقة أخوية عميقة"، بحسب موقع "إل تيمبو" الناطق باللغة الإسبانية.

وتابع إن "6 من كل 10 أسر كولومبية لديها حيوان أليف" ، لافتا إلى أن "أفراد الأسرة عانوا من "تأثيرات عاطفية كبيرة" عندما مات أصدقاؤهم ذوو الأرجل الأربعة".

وأضاف" لن يكون العمال مؤهلين للفجيعة إذا مات حيوان أليف غريب، وأي شخص يقبض عليه وهو يكذب بشأن وفاة كلبه سيتعرض للغرامات،

ومن المقرر أن يمر مشروع القانون خلال أربع مناقشات بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب من قبل، وفق الموقع.

عامل
وفاة
البرلمان
اجازة
حيوان أليف

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83164
منذ 25 دقيقة
تمام

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أحدث التعليقات

هواوي
مراقب : اذا تحب الحمام تعال خاص فديتك
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
كجمغلو
اعوذ بالله من شياطين الإنس .... شوهت نفسها واصبحت مثل الشيطان الأهبل
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..
النقل ٧
يعني ماتقبلون وتنشرون الا تعليق للهلال حتى لو ثلاث ارباع كلامه أخطاء املائية طيب وش ذنب القارئ لو مختلف ميوله ماله حظ ولا نصيب...

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