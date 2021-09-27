دولة تسعى لمنح العامل إجازة مدفوعة حال وفاة حيوانه الأليف

متابعة_أميرة خالد (صدى):
اقترح السياسي الكولومبي، أليخاندرو كارلوس شاكون، أمام البرلمان، مشروع قانون يقضي بحصول المواطنين على يومين عطلة من العمل مدفوعي الأجر، حدادا على وفاة حيواناتهم الأليفة.
وقال أليخاندرو كارلوس شاكون : "بعض الناس ليس لديهم أطفال ولكن لديهم حيوان أليف محبوب للغاية يطورون معه علاقة أخوية عميقة"، بحسب موقع "إل تيمبو" الناطق باللغة الإسبانية.
وتابع إن "6 من كل 10 أسر كولومبية لديها حيوان أليف" ، لافتا إلى أن "أفراد الأسرة عانوا من "تأثيرات عاطفية كبيرة" عندما مات أصدقاؤهم ذوو الأرجل الأربعة".
وأضاف" لن يكون العمال مؤهلين للفجيعة إذا مات حيوان أليف غريب، وأي شخص يقبض عليه وهو يكذب بشأن وفاة كلبه سيتعرض للغرامات،
ومن المقرر أن يمر مشروع القانون خلال أربع مناقشات بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب من قبل، وفق الموقع.