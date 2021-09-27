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تعاون بين "سابك" و"مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات المعاد تدويره

منذ 28 دقيقة
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تعاون بين "سابك" و"مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات المعاد تدويره

الرياض (صدى):
تعاونت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، مع (مايكروسوفت) لتصنيع أول منتج استهلاكي إلكتروني (ماوس كمبيوتر) بهيكل خارجي يحتوي على 20% من البلاستيك المعاد تدويره من المحيطات والمجاري المائية التي تصب فيها، وذلك في إطار التوجه الجديد نحو إنتاج صناعات حديثة تعنى بالبيئة والاستدامة.

وعمل التقنيون المختصون في "سابك" مع فريق التصميم في "مايكروسوفت" لتحديد سمات مادة الراتنج البلاستيكي معاد التدوير التي ترغب الشركة التقنية في استخدامه، وهو ما أثمر عن التوصل إلى المادة التي تلبي متطلبات الجودة التي حددتها "مايكروسوفت"، ونجح البلاستيك الذي طورته "سابك" في أن يشكل 20% من إجمالي مادة تصنيع الهيكل الخارجي للمنتج، في الوقت الذي كان الهدف المحدد هو 10% فقط.

وتنوي "سابك" تطوير نوع جديد من راتنج زينوي الذي سيكون أحد مركبات مادة التصنيع الجديدة، وسيتم تقديمه ضمن باقة منتجات وخدمات (تروسيركل™) من "سابك" ليتم استخدامها في منتجات (مايكروسوفت)، حيث سيشكل البلاستيك المعاد تدويره من المحيطات ما نسبته 20% من هذا الراتنج، الذي من المتوقع أن يسهم كل ألف طن منه في إزالة 24 مليون زجاجة مياه بلاستيكية سعة 0.5 لتر (ذات الاستخدام الواحد) من المحيطات والمجاري المائية التي تصب فيها أو الشواطئ القريبة منها.

وأوضح مدير عام البلاستيكيات الحرارية الهندسية وحلول التسويق في "سابك" عبد الله العتيبي، أن هذا الحل يمثل نجاحاً للشركة في التغلب على تحديات إعادة تدوير بلاستيك المحيطات، الذي يفقد العديد من خصائصه الأصلية بسبب تعرضه لأشعة الشمس والمياه، مشيرًا إلى أن التعاون مع (مايكروسوفت) يمثل تطورًا كبيرًا في إعادة تدوير البلاستيك واستخدامه لتصنيع منتجات إلكترونية استهلاكية عالية الجودة تلبي توقعات الأداء العالي لدى عملاق التقنية، وتؤدي في الوقت ذاته دورًا في تنظيف محيطات العالم.

بدوره، بين مدير عام الاستدامة في "سابك" فرانك كويجبيرز، أن هذه الإضافة إلى باقة منتجات وخدمات (تروسيركل™) تعدّ نتيجة إيجابية للتوسع في إقامة علاقات التعاون عبر سلسلة القيمة، والعمل على توفير قيمة جديدة من البلاستيك المستعمل، من خلال ابتكار مواد أكثر استدامة، مؤكدًا اهتمام الشركة بمواصلة ابتكار وسائل لتحويل المواد التي يصعب إعادة تدويرها مثل بلاستيك المحيطات إلى منتجات مبتكرة يمكنها تلبية متطلبات الجودة العالية لدى زبائنها.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود "سابك" في تحقيق الريادة بين الشركات الصناعية من حيث تطوير المواد البلاستيكية من نفايات البلاستيك التي تتراكم في المحيطات، وتشكل هذه المواد جزءًا من باقة منتجات وخدمات (تروسيركل™)، التي تضم ابتكارات الشركة القائمة على مفهوم الاقتصاد الدائري، التي تمد زبائن الشركة والمستهلكين النهائيين بمواد أكثر استدامة، تضمن لهم الثقة بشراء منتجات تمت إعادة تدويرها وإنتاجها بطريقة يمكن أن تساعد في حماية الكوكب.

وتضم باقة منتجات وخدمات (تروسيركل™) المنتجات المصممة بغرض إعادة التدوير، والمنتجات المعاد تدويرها ميكانيكيا، والمنتجات الدائرية المعتمدة الناتجة من إعادة تدوير مواد لقيم البلاستيك المستعمل، والمنتجات المعتمدة المصنوعة من اللقيم الحيوي، ومبادرات إتمام دورة صناعة البلاستيك لإعادة تدوير البلاستيك إلى تطبيقات عالية الجودة والمساعدة في منع المواد البلاستيكية المستعملة ذات القيمة من أن تتحول إلى نفايات.

سابك
مايكروسوفت
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
اقتصاد
منتج استهلاكي
البلاستيك المعاد تدويره

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135001
منذ 11 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه قرف يا ام فسيه ..

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