طرق التعامل مع الطفل الخجول بالمدرسة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعاني بعض الأطفال من الخجل الشديد أثناء التعامل مع الآخرين وخاصةً عند دخولهم إلى المدرسة؛ مما يدفعهم للعزلة وتجنب التفاعل مع زملائهم ومعلميهم.
وكشف خبراء نفسيون، عن طرق التعامل مع الطفل الخجول في المدرسة، حيث نصحوا بأنه يجب ألا تصنفي طفلك بأنه "خجول" هذا يمكن أن يجعله يتصرف بالدور "الخجول" دون بذل جهد للتغيير، كما يمكنك تعليم طفلك العديد من المهارات الاجتماعية التي تساعده في التغلب على الخجل.
ويمكنك تعليمه كيف يقابل أناساً جدداً، تحية للآخرين، بدء المحادثات، يشارك في اللعب، يعتمد على لغة العيون، وكيف يكون مستمعاً جيداً، وكوني منفتحة ليتعلم منك، وساعدي طفلك على تكوين الصداقات، وازرعي فيه حبّ احترام الذات.
ومن المهم أن تتعاوني مع المعلمين، وضعي خطة معهم لمساعدة طفلك على التغلب على خجله. تحدثي معهم عن الاستراتيجيات، التي تستخدمينها في المنزل. لتحديد منهج ثابت سواء في المنزل أو في المدرسة.