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المسند: تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً

منذ ساعتين
13404
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المسند: تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً

الرياض (صدى):
تَوقع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، أن تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً.

وقال المسند تغرب الشمس ولن تشرق في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالاً.

واستشهد المسند على توقعاته بآية قرآنية : "قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ".

وأشار إلى أن الليل والنهار يتساون في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة حيث يكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و 27/28 سبتمبر.

المسند
الشمس
عبدالله المسند
شروق الشمس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135012
منذ ساعتين
سبحان خالق الكون ومدبره بعلمه وحكمته ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 416
منذ 55 دقيقة
لله في خلقه شؤون .

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أحدث التعليقات

هواوي
مراقب : اذا تحب الحمام تعال خاص فديتك
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
كجمغلو
اعوذ بالله من شياطين الإنس .... شوهت نفسها واصبحت مثل الشيطان الأهبل
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..
النقل ٧
يعني ماتقبلون وتنشرون الا تعليق للهلال حتى لو ثلاث ارباع كلامه أخطاء املائية طيب وش ذنب القارئ لو مختلف ميوله ماله حظ ولا نصيب...

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