المسند: تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً

الرياض (صدى):
تَوقع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، أن تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً.
وقال المسند تغرب الشمس ولن تشرق في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالاً.
واستشهد المسند على توقعاته بآية قرآنية : "قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ".
وأشار إلى أن الليل والنهار يتساون في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة حيث يكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و 27/28 سبتمبر.