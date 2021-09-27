بالفيديو.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال يحتفل باليوم الوطني في غرفة العناية المركزة

علي القحطاني (صدى):
وثق مقطع فيديو نشرته الأميرة ريما بنت طلال، مشاهد جديدة للأمير الوليد بن خالد بن طلال وهو يبدو كما لو أنه يحتفل باليوم الوطني الـ91.
وعلقت الأميرة ريما بنت طلال، على الفيديو الذي نشرته عبر تويتر: "حبيبي الله يحفظك ويشفيك ويعافيك"، حيث يظهر "الأمير النائم" تحت غطاء بلون علم المملكة "الأخضر" كتب عليه "الوطن في قلوبنا".
وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال، قد دخل في غيبوبة منذ أكثر من 15 عاماً نتيجة حادث سير في 2005 خلال دراسته، بينما في يناير الماضي استجاب إلى توجيهات طبيبة وظهر وهو يحرك يده عدة مرات في مقطع فيديو له.