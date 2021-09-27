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بالفيديو.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال يحتفل باليوم الوطني في غرفة العناية المركزة

منذ ساعة
12150
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بالفيديو.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال يحتفل باليوم الوطني في غرفة العناية المركزة

علي القحطاني (صدى):
وثق مقطع فيديو نشرته الأميرة ريما بنت طلال، مشاهد جديدة للأمير الوليد بن خالد بن طلال وهو يبدو كما لو أنه يحتفل باليوم الوطني الـ91.

وعلقت الأميرة ريما بنت طلال، على الفيديو الذي نشرته عبر تويتر: "حبيبي الله يحفظك ويشفيك ويعافيك"، حيث يظهر "الأمير النائم" تحت غطاء بلون علم المملكة "الأخضر" كتب عليه "الوطن في قلوبنا".

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال، قد دخل في غيبوبة منذ أكثر من 15 عاماً نتيجة حادث سير في 2005 خلال دراسته، بينما في يناير الماضي استجاب إلى توجيهات طبيبة وظهر وهو يحرك يده عدة مرات في مقطع فيديو له.

اليوم الوطني
العناية المركزة
الأمير الوليد بن خالد بن طلال
الأمير النائم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135001
منذ ساعة
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 93
منذ 39 دقيقة
عافاه الله وشفاه
بكر محمد
بكر محمد عدد التعليقات : 1
منذ 6 دقائق
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك

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أحدث التعليقات

مشآعر انسان ..
صح ان المراة عورة وان خروجها كاسية عارية متبرجة حرام عليها ويعرضها للخطر, ولكن ينبغي ان يكون الادب والاحترام والحياء اسلوب حياة ايضا لدى...
حميّد
هو احنا مالناش سيره غير جوازات بناتك وحجاب وفك حجاب بناتك؟ الله يشغلكم بشي مفيد يفيد عيالك واحفادك
بكر محمد
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه قرف يا ام فسيه ..

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