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ردة فعل إنسانية لمعلمة بعد اكتشاف حمل عاملتها المنزلية بالرياض

منذ 51 دقيقة
1831
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ردة فعل إنسانية لمعلمة بعد اكتشاف حمل عاملتها المنزلية بالرياض

الرياض (صدى):
ضربت معلمة في محافظة الدلم بمنطقة الرياض، أروع أمثلة الرحمة والإنسانية حينما أكدت الفحوصات الطبية حمل عاملتها المنزلية الأوغندية في الأسابيع الأولى منذ قدومها إلى المملكة.

ووافقت المعلمة على بقاء عاملتها وعدم ترحيلها، وتخفيف الأعمال المنزلية، رغبة منها في اكتساب للأجر، فيما قالت أن العاملة قدمت قبل أشهر، وبعد وصولها وأثناء الفحوصات تم اكتشاف حملها، بحسب صحيفة "الوطن".

وأوضحت أنها تواصلت مع المكتب حول حمل العاملة، فأكدوا أنها تحت التجربة ويحق لصاحب العمل ترحيلها أو استبدالها، فيما فتحت ملف لها بأحد المستشفيات ومتابعة الحالة صحيًّا حتى استقرار الحمل إلى حين ولادتها، واتفقت معها أن تسافر قبل ولادتها إلى بلدها ومن ثم تعود.

الرياض
معلمة
حمل
عاملة منزلية
الدلم
معاملة إنسانية

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 666
منذ 24 دقيقة
جزاها الله خير بس هذا وجهي ان رجعت
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134989
منذ 16 دقيقة
جزاها الله خير ...

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أبوخالد-أبها.
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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه دحنا اللي بناكل الزلط .. .. كفو عساك على القوه يابطل ..
kkkk
فساد مالي في امريكيا بسلا
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مايصير كذا يا أهل سعة الصدر والطيبه .. كثير منكم هذا يا احبااب ..

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