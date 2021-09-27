ردة فعل إنسانية لمعلمة بعد اكتشاف حمل عاملتها المنزلية بالرياض

الرياض (صدى):
ضربت معلمة في محافظة الدلم بمنطقة الرياض، أروع أمثلة الرحمة والإنسانية حينما أكدت الفحوصات الطبية حمل عاملتها المنزلية الأوغندية في الأسابيع الأولى منذ قدومها إلى المملكة.
ووافقت المعلمة على بقاء عاملتها وعدم ترحيلها، وتخفيف الأعمال المنزلية، رغبة منها في اكتساب للأجر، فيما قالت أن العاملة قدمت قبل أشهر، وبعد وصولها وأثناء الفحوصات تم اكتشاف حملها، بحسب صحيفة "الوطن".
وأوضحت أنها تواصلت مع المكتب حول حمل العاملة، فأكدوا أنها تحت التجربة ويحق لصاحب العمل ترحيلها أو استبدالها، فيما فتحت ملف لها بأحد المستشفيات ومتابعة الحالة صحيًّا حتى استقرار الحمل إلى حين ولادتها، واتفقت معها أن تسافر قبل ولادتها إلى بلدها ومن ثم تعود.