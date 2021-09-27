"تقطيع السيارة" من أبرز مؤشرات تلف طرمبة البنزين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء في عالم السيارات، اليوم الاثنين، أبرز مؤشرات تلف طرمبة البنزين، حيث أنها من أهم الأجزاء الحيوية التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية.
وذكر الخبراء أن من أبرز مؤشرات تلف طرمبة البنزين، ملاحظة صعوبة تشغيل محرك السيارة، صدور صوت مزعج بجانب خزّان البنزين، إضاءة لمبة تحذير فحص المحرك عند التشغيل، تقطيع السيارة عند التسارع،
بالإضافة إلى ضعف عزم وقوة السيارة أثناء السير خاصة عند صعود المرتفعات، وملاحظة ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل دائم، خاصة بعد السير لمسافات طويلة، وزيادة استهلاك البنزين.