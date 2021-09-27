بالفيديو.. عبادي الجوهر يثير الجدل على مسرح جدة سوبر دوم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهر الفنان عبادي الجوهر، خلال حفله الذي أقيم على مسرح جدة سوبر دوم، بمناسبة العيد الوطني الـ 91، وهو يغني أغنيته الشهيرة "تغيب الناس"، وكأنه تأثر بسبب كلمات الأغنية، ليغطي وجهه ويتدارك نفسه ثم يستكمل الغناء.
وأثار عبادي الجوهر، الجدل بسبب سبب تغطية وجهه بذلك الشكل حيث قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه استذكر زوجته التي توفيت في وقت سابق بسبب كلمات الأغنية، لاسيما وأنه كان قد اعتزل الغناء لمدة 3 سنوات بعد وفاة زوجته عام 2006.
وقال آخرون، إن الفنان لم يتأثر وبدا كأنه كتم "عطسته" وحاول استدراك الموقف سريعًا وجاء في تعليقات الجمهور: "العطسه كانت بتحي بس بطلت"، وقال آخر: "الرجال ما بكا ممكن انطرب بس وشذا الاوڤر"، كما كتب أحدهم: "كل يوم واحد يبكي يعني يحمسونك بطريقة غير مباشرة" .