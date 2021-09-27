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بالفيديو.. عبادي الجوهر يثير الجدل على مسرح جدة سوبر دوم

منذ ساعة
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بالفيديو.. عبادي الجوهر يثير الجدل على مسرح جدة سوبر دوم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهر الفنان عبادي الجوهر، خلال حفله الذي أقيم على مسرح جدة سوبر دوم، بمناسبة العيد الوطني الـ 91، وهو يغني أغنيته الشهيرة "تغيب الناس"، وكأنه تأثر بسبب كلمات الأغنية، ليغطي وجهه ويتدارك نفسه ثم يستكمل الغناء.

وأثار عبادي الجوهر، الجدل بسبب سبب تغطية وجهه بذلك الشكل حيث قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه استذكر زوجته التي توفيت في وقت سابق بسبب كلمات الأغنية، لاسيما وأنه كان قد اعتزل الغناء لمدة 3 سنوات بعد وفاة زوجته عام 2006.

وقال آخرون، إن الفنان لم يتأثر وبدا كأنه كتم "عطسته" وحاول استدراك الموقف سريعًا وجاء في تعليقات الجمهور: "العطسه كانت بتحي بس بطلت"، وقال آخر: "الرجال ما بكا ممكن انطرب بس وشذا الاوڤر"، كما كتب أحدهم: "كل يوم واحد يبكي يعني يحمسونك بطريقة غير مباشرة" .

عبادي الجوهر
مسرح
حفلات
غناء
جدة سوبر دوم
فن ومشاهير

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 50
منذ 34 دقيقة
بالله عليك ما تخاف انك انت المقصود من قوله تعالي ( الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ )
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134989
منذ 34 دقيقة
ههههههههههههههههههههه تهااويل .. كل التعليقات وارده ..

.. الله يرحم ابا عبد الله ، التواضع والإتزان والطيبة الطبيعيه ، لا فيها تصنع ولا تشنج ولا نشيج اصطناعي ..

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أبوخالد-أبها.
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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه دحنا اللي بناكل الزلط .. .. كفو عساك على القوه يابطل ..
kkkk
فساد مالي في امريكيا بسلا
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مايصير كذا يا أهل سعة الصدر والطيبه .. كثير منكم هذا يا احبااب ..

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