مشروب يخفض ضغط الدم ويقلل خطر الوفاة المبكرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أفادت دراسة بريطانية حديثة أجراها عدد من الباحثون، أن تناول كوب من الشيكولاتة الساخنة "الهوت شوكليت" يوميًا، يعمل على تحسين تدفق الدم، وخفض الضغط العالي في الجسم، وهو ما يُسهم في تجنب خطر الوفاة مبكرًا.
وأوضحت الدراسة، أن الشيكولاتة والكاكاو، يساعدان أيضاً في الوقاية من أمراض السرطان وأمراض القلب، بفضل تأثير المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيها.
وأكدت أن ضغط الدم مهم لصحتك وعوامل نمط حياتك مهمة للغاية لأنها تؤثر بشكل كبير على المعايير الصحية الأساسية مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم، لافتة إلى أن يمكنك تجنب خطر الوفاة المبكرة بتناول الشيكولاتة الساخنة بصورة مستمرة.