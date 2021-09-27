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مشروب يخفض ضغط الدم ويقلل خطر الوفاة المبكرة

منذ ساعة
1774
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مشروب يخفض ضغط الدم ويقلل خطر الوفاة المبكرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أفادت دراسة بريطانية حديثة أجراها عدد من الباحثون، أن تناول كوب من الشيكولاتة الساخنة "الهوت شوكليت" يوميًا، يعمل على تحسين تدفق الدم، وخفض الضغط العالي في الجسم، وهو ما يُسهم في تجنب خطر الوفاة مبكرًا.

وأوضحت الدراسة، أن الشيكولاتة والكاكاو، يساعدان أيضاً في الوقاية من أمراض السرطان وأمراض القلب، بفضل تأثير المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيها.

وأكدت أن ضغط الدم مهم لصحتك وعوامل نمط حياتك مهمة للغاية لأنها تؤثر بشكل كبير على المعايير الصحية الأساسية مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم، لافتة إلى أن يمكنك تجنب خطر الوفاة المبكرة بتناول الشيكولاتة الساخنة بصورة مستمرة.

 

الوفاة
مشروبات
دراسة جديدة
الشيكولاتة الساخنة
الهوت شوكليت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134989
منذ 51 دقيقة
كثروا منهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134989
منذ 45 دقيقة
كثروا منهاا .. كثرووووا منها باالحيل ..

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أبوخالد-أبها.
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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه دحنا اللي بناكل الزلط .. .. كفو عساك على القوه يابطل ..
kkkk
فساد مالي في امريكيا بسلا
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مايصير كذا يا أهل سعة الصدر والطيبه .. كثير منكم هذا يا احبااب ..

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