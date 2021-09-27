امرأة تقتل أزواجها بدس السم في طعامهم

طوكيو (صدى):
أقدمت سيدة بالغة من العمر 70 عاما في اليابان، على قتل الرجال الذين تزوجتهم بوضع السم في طعامهم؛ حيث تم القبض عليها بعد وفاة زوجها الرابع مسموما و هو الذي أثار الشكوك ضدها.
وقتلت السيدة ثلاث رجال بنفس الطريقة ولكن قتلها لزوجها الرابع دفع الشرطة للتحقيق في الأمر و هو ما دفعهم لإجراء تحريات؛ حيث كشفت التحقيقات أنها تعمدت قتل أزواجها الثلاث لترثهم وكانت تقتلهم بنفس الطريقة.
وكانت المرأة تختار الوقت المناسب لدس السم فقد يحتاج الأمر لشهور تارة، وتارة أخرى يحتاج لسنوات؛ لتثير الشكوك في المرة الأخيرة، وبدأت الشرطة تفتح النار على تلك السيدة بعد وفاة زوجها الرابع و الأخير وتأكدت الشرطة من قتلها لأزواجها الثلاث بنفس الطريقة.