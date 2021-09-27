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والد حلا شيحة: "بنتي مش محجبة"

منذ 52 دقيقة
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والد حلا شيحة: "بنتي مش محجبة"

القاهرة (صدى):
أثار الفنان التشكيلي المصري أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، جدلا واسعا بتصريحاته بشأن الحجاب.

وأكد والد حلا شيحة أن ابنته في الوقت الحالي ليست محجبة، قائلا: "لما حلا ابنتي ارتدت الحجاب قلت لها سيأتي يوم لما يمتلئ إيمانك أن هذا لا دخل له بالله، ولما عادت عنه لم يؤثر أحد عليها وكانت قرأت طن كتب في هذا الأمر".

وأضاف: "هي الآن غير محجبة، الحكاية مش حكاية التمثيل أو غيره، لكن إن الإنسان يكون حرا حقيقيا مفيش أي ضغط معنوي غير سوي يؤثر عليك".

ورأى نشطاء أن تصريحات والد حلا شيحة متناقدة مع تصريحات ابنته الأخيرة ونصائحها لزملاءها بالوسط الفني، بالابتعاد عن التمثيل، وهجومها على الفنان تامر حسني بعد طرح أغنيته معها بسبب مشاهدهما الرومانسية معا.

وكان الداعية معز مسعود، زوج حلا شيحة قد نشر قبل أسبوعين صورة جديدة تجمعهما وظهرت خلالها ترتدي غطاء الرأس.

مصر
فن
معز مسعود
حلا شيحة
احمد شيحة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134978
منذ 33 دقيقة
طيب يا شي حاااا ..

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله الحمود
حسبي الله عليهم
مشآعر انسان ..
أحاطهاا الرحمن بحفظه ورعايته وارجعها الى بيتها واهلها ومحبيها سالمة معافاة من كل شر وسوء واذى
مشآعر انسان ..
حتى لو كانت المراة غير محتشمة يعتبر التحرش تهجم على حرية انسان وعدم احترام له وعدم مراعاة لحقه في ان يعيش حياته بخصوصية
مشآعر انسان ..
التحرش هو اساسا نوع من انواع العنف والاعتداء والايذاء سواء كان لفظي او جسدي او ايا كان فلذلك المسؤلية بلا شك تقع على عاتق...
faeiz
الله يرجعها لأهلها سالمه غانمه

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