والد حلا شيحة: "بنتي مش محجبة"

القاهرة (صدى):
أثار الفنان التشكيلي المصري أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، جدلا واسعا بتصريحاته بشأن الحجاب.
وأكد والد حلا شيحة أن ابنته في الوقت الحالي ليست محجبة، قائلا: "لما حلا ابنتي ارتدت الحجاب قلت لها سيأتي يوم لما يمتلئ إيمانك أن هذا لا دخل له بالله، ولما عادت عنه لم يؤثر أحد عليها وكانت قرأت طن كتب في هذا الأمر".
وأضاف: "هي الآن غير محجبة، الحكاية مش حكاية التمثيل أو غيره، لكن إن الإنسان يكون حرا حقيقيا مفيش أي ضغط معنوي غير سوي يؤثر عليك".
ورأى نشطاء أن تصريحات والد حلا شيحة متناقدة مع تصريحات ابنته الأخيرة ونصائحها لزملاءها بالوسط الفني، بالابتعاد عن التمثيل، وهجومها على الفنان تامر حسني بعد طرح أغنيته معها بسبب مشاهدهما الرومانسية معا.
وكان الداعية معز مسعود، زوج حلا شيحة قد نشر قبل أسبوعين صورة جديدة تجمعهما وظهرت خلالها ترتدي غطاء الرأس.