نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

السليمان: تبرير التحرش بسبب عدم احتشام الفتاة ليس منطقيًا

منذ ساعة
8637
5
السليمان: تبرير التحرش بسبب عدم احتشام الفتاة ليس منطقيًا

نايف السالم (صدى):
أكد الكاتب إبراهيم السليمان، على عدم منطقية التبرير لجريمة التحرش وإرجاعها إلى ملابس الفتيات.

وقال السليمان: "ليس منطقياً أن نبرر للشاب تحرشه بفتاه لأن ملبسها غير محتشم، فهنا نحن لسنا أمام حالة نقد بل أمام حالة قلة تربية وانعدام أخلاقي، يستحق العقوبة".

وأضاف: "لكن خروج الفتاة بملابس غير محتشمة والدخول في أماكن تجمعات الشباب أيضًا ليس بنقد، بل حالة تمرد وجرأة لا تعكس إلا قلة التربية أيضاً".

يأتي ذلك في أعقاب عدة وقائع تحرش شهدتها بعض مناطق المملكة تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني، والتي قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

يذكر أن وزارة الداخلية، أوضحت في وقت سابق أن التحرش وفقا للنظام، هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأكدت الوزارة أن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش، هي السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتغلظ العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال في حال تكرار الفعل.

غرامة
المملكة
التحرش
ابراهيم السليمان

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83157
منذ ساعة
والله دام العقاب على ناس وناس لا اكيد نبشوف أكثر
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83157
منذ ساعة
والله دام العقاب على ناس وناس لا اكيد نبشوف أكثر
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2784
منذ 37 دقيقة
اللي يبرر للشاب التحرش لأن الفتاة غير محتشمة مريض
فاإذا كانت الفتاة غير محتشمة والشاب تحرش فيها فالخطأ على الأثنين على الفتاة لعدم احتشامها وللشاب لتحرشه
بس الغريب العقوبة تطال المتحرش فقط والغير محتشمة لاعقوبة لها كيف ..؟
المفروض الأثنين يتعاقبون
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 88
منذ 17 دقيقة
التحرش هو اساسا نوع من انواع العنف والاعتداء والايذاء
سواء كان لفظي او جسدي او ايا كان فلذلك المسؤلية بلا شك تقع على عاتق من
يقوم بالتحرش
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 88
منذ 13 دقيقة
حتى لو كانت المراة غير محتشمة يعتبر التحرش تهجم على حرية انسان
وعدم احترام له وعدم مراعاة لحقه في ان يعيش حياته بخصوصية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوعبدالله الحمود
حسبي الله عليهم
مشآعر انسان ..
أحاطهاا الرحمن بحفظه ورعايته وارجعها الى بيتها واهلها ومحبيها سالمة معافاة من كل شر وسوء واذى
مشآعر انسان ..
حتى لو كانت المراة غير محتشمة يعتبر التحرش تهجم على حرية انسان وعدم احترام له وعدم مراعاة لحقه في ان يعيش حياته بخصوصية
مشآعر انسان ..
التحرش هو اساسا نوع من انواع العنف والاعتداء والايذاء سواء كان لفظي او جسدي او ايا كان فلذلك المسؤلية بلا شك تقع على عاتق...
faeiz
الله يرجعها لأهلها سالمه غانمه

أخر الأخبار

أمانة الطائف تعلن عن وظائف شاغرة
أمانة الطائف تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 15 دقيقة 1341
القبض على قائد شاحنة تسبب في كسر زجاج المركبات بالمدينة المنورة
القبض على قائد شاحنة تسبب في كسر زجاج المركبات بالمدينة المنورة
منذ 19 دقيقة 1390
امرأة تقتل أزواجها بدس السم في طعامهم
امرأة تقتل أزواجها بدس السم في طعامهم
منذ 24 دقيقة 464
ارتفاع أسعار النفط وسط أزمة الطاقة العالمية
ارتفاع أسعار النفط وسط أزمة الطاقة العالمية
منذ 35 دقيقة 1415
تجمع الشباب قديما
تجمع الشباب قديما
منذ 46 دقيقة 314
والد حلا شيحة: "بنتي مش محجبة"
والد حلا شيحة: "بنتي مش محجبة"
منذ 51 دقيقة 366
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1134
شاب يقتل شقيقته في غرفة العناية المركزة بالكويت
شاب يقتل شقيقته في غرفة العناية المركزة بالكويت
منذ ساعة 858
السليمان: تبرير التحرش بسبب عدم احتشام الفتاة ليس منطقيًا
السليمان: تبرير التحرش بسبب عدم احتشام الفتاة ليس منطقيًا
منذ ساعة 8637
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين
منذ ساعة 1149