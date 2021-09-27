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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

الأخبار
منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة المصحوبة بأنخفاض في درجات الحرارة وتدني في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة. كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

مكة
جدة
الطقس
المدينة
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134978
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53729
منذ ساعة
سبحان من يدير الافلاك

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله الحمود
حسبي الله عليهم
مشآعر انسان ..
أحاطهاا الرحمن بحفظه ورعايته وارجعها الى بيتها واهلها ومحبيها سالمة معافاة من كل شر وسوء واذى
مشآعر انسان ..
حتى لو كانت المراة غير محتشمة يعتبر التحرش تهجم على حرية انسان وعدم احترام له وعدم مراعاة لحقه في ان يعيش حياته بخصوصية
مشآعر انسان ..
التحرش هو اساسا نوع من انواع العنف والاعتداء والايذاء سواء كان لفظي او جسدي او ايا كان فلذلك المسؤلية بلا شك تقع على عاتق...
faeiz
الله يرجعها لأهلها سالمه غانمه

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