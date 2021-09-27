الدويش يتحدث عن مجموعة ابتُلي بها النصر عبر تاريخه

طلال الغامدي (صدى):
تحدث الناقد الرياضي محمد الدويش، عن مجموعة من الأشخاص ابتلي بهم نادي النصر، وذلك فيما يخص قرارات إقالة المدربين أو الاستغناء عن اللاعبين.
وقال الدويش: "في المجالس الخاصة والتواصل الشخصي يؤيدون رحيل الإداري، والمدرب، وبعض اللاعبين، بينما لا يفعلون ذلك بينهم وبين صاحب القرار بل يدافعون عنهم، نوعية من البشر ابتلي بها النصر عبر تاريخه".
وكانت إدارة النصر قررت إقالة المدرب مانو مينيزيس، بعد خسارة مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، وأكدت تقارير أن الفرنسي رودي جارسيا، سيكون هو المدرب الجديد للفريق.