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الدويش يتحدث عن مجموعة ابتُلي بها النصر عبر تاريخه

منذ 6 ساعات
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الدويش يتحدث عن مجموعة ابتُلي بها النصر عبر تاريخه

طلال الغامدي (صدى):
تحدث الناقد الرياضي محمد الدويش، عن مجموعة من الأشخاص ابتلي بهم نادي النصر، وذلك فيما يخص قرارات إقالة المدربين أو الاستغناء عن اللاعبين.

وقال الدويش: "في المجالس الخاصة والتواصل الشخصي يؤيدون رحيل الإداري، والمدرب، وبعض اللاعبين، بينما لا يفعلون ذلك بينهم وبين صاحب القرار بل يدافعون عنهم، نوعية من البشر ابتلي بها النصر عبر تاريخه".

وكانت إدارة النصر قررت إقالة المدرب مانو مينيزيس، بعد خسارة مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، وأكدت تقارير أن الفرنسي رودي جارسيا، سيكون هو المدرب الجديد للفريق.

النصر
محمد الدويش
مدرب النصر
مانو مينيزيس
رودي جارسيا

التعليقات

A.awad
A.awad عدد التعليقات : 221
منذ ساعة
أنا بأصحح معلوماتك اللي أبتليت به أنت ونايك هوحقدكم الدفين على الهلال ... من ها الحال وأردى
((( على نياتكم تورزقون ))) ...؟؟؟
A.awad
A.awad عدد التعليقات : 221
منذ ساعة
أنا بأصحح معلوماتك اللي أبتليت به أنت ونايك هوحقدكم الدفين على الهلال ... من ها الحال وأردى
((( على نياتكم تورزقون ))) ...؟؟؟
ولا خليتو شبهه ولا تهمه إلا ولزقتوها بالهلال وتحفرون والله يسـقطكم في حفرتكم...وعادتاً تعمقون الحفر للهلال.
النقل ٧
النقل ٧ عدد التعليقات : 7
منذ 6 دقائق
يعني ماتقبلون وتنشرون الا تعليق للهلال حتى لو ثلاث ارباع كلامه أخطاء املائية طيب وش ذنب القارئ لو مختلف ميوله ماله حظ ولا نصيب في التعليق

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أحدث التعليقات

هواوي
مراقب : اذا تحب الحمام تعال خاص فديتك
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
كجمغلو
اعوذ بالله من شياطين الإنس .... شوهت نفسها واصبحت مثل الشيطان الأهبل
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..
النقل ٧
يعني ماتقبلون وتنشرون الا تعليق للهلال حتى لو ثلاث ارباع كلامه أخطاء املائية طيب وش ذنب القارئ لو مختلف ميوله ماله حظ ولا نصيب...

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