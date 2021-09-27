صور..أجمل رياضية في العالم تغير نشاطها بعد استبعادها من الأولمبياد

برلين (صدى):
قررت عداءة المسافات القصيرة الأولمبية الألمانية الملقبة بأجمل رياضية في العالم " أليكا شميدت" تغيير نشاطها بترك الملاعب الرياضية والتوجه إلى منصات عرض الأزياء.
وكانت أليكا شميدت 22 عامًا، قد شاركت في دورة ألعاب طوكيو، لكن تم استبعادها من فريق التتابع 4 × 400 متر للسيدات.
وانضمت أليكا شميدت إلى دار أزياء "هوغو بوس"، وظهرت لأول مرة كعارضة للأزياء في أسبوع الموضة في ميلانو، حيث قالت إن لا خبرة لديها على الإطلاق في عرض الأزياء.
وصرحت بأنه بعدما تم استبعادها من أولمبياد طوكيو شعرت "بخيبة أمل" لعدم منحها الفرصة الكافية لعرض قدراتها الرياضية.
يذكر أن شميدت فازت بالميدالية الفضية في تتابع 4 × 400 في بطولة أوروبا تحت سن 20 في عام 2017.