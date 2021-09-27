صور.. مليشيا الحوثي تفجر منزل محافظ مأرب بصاروخين

فهمي محمد (صدى):
استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية منزل محافظ مأرب في اليمن الشيخ سلطان العرادة، بصاروخين بالستيين، ما أدى لأضرار كبيرة في المنزل والمنازل المجاورة له.
ومن جانبه أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ذلك الهجوم الإرهابي، الذي أدى إلى ترويع النساء والأطفال.
وقال الإرياني: "الاستهداف الإرهابي لمنزل الشيخ سلطان العرادة، الذي بات أيقونة لصمود ونضال واستبسال مأرب في مواجهة مليشيا الحوثي، ونموذج للتفاني والإخلاص والبذل والتضحية في خدمة الوطن، عمل انتقامي جبان يؤكد حالة الإفلاس الذي تمر به المليشيا، وفشل كل محاولاتها النيل من صمود المحافظةوأبنائها الشرفاء".
وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الهجوم، وكل الهجمات التي تطال الأحياء السكنية، والمنازل، ومخيمات النزوح بمحافظة مارب باعتبارها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وتقديم المسئولين عنها من قيادات مليشيا الحوثي للمحاسبة باعتبارهم "مجرمي حرب".