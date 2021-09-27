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سفير اليابان: "جربت أضرب بالخمس هل أدائي يتحسن؟"

منذ ساعة
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سفير اليابان: "جربت أضرب بالخمس هل أدائي يتحسن؟"

عادل الحربي (صدى):
ظهر السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، للمرة الثانية، محاولا التناول بيده، وذلك بعد تجربته الأولى لتناول المفطح بيده برفقة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.

ونشر سفير اليابان أمس الأحد، مقطعا للحظة تناوله الطعام معلقا: "مرة أخرى جربت أن أضرب بالخمس. هل تعتقدون أن أدائي يتحسن عما كان عليه من قبل؟".

وقبل أسبوعين كان "فوميو إيواي"، قد حاول تقليد محافظ شقراء أثناء تناول "المفطح" قائلا: "جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام".

المملكة
سفير اليابان
فوميو إيواي
المفطح

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53722
منذ ساعة
ههههههههههههه يبدو ان السفير فاضي ما عنده شغل الا اكل المفاطيح
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17732
منذ ساعة
أن تظل تزعق مظهرا القوة خير من أن تزعق بنفس الرتم لكن من الألم !!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17732
منذ ساعة
مدري أيش أقول في محيط تلك العقول التي تحاول أن تظهر شيء محدود في موروثنا على أنه قائمة الموروث بأكملها

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أحدث التعليقات

عابر سبيل
مع الزمن كلن يطلع ع حقيقته وهنا عرفنا حقيقتك لانك تكلمتي ع الهام الفضاله وحوبتها ماتعدتك👍🏻اللهم لاشماته
المللل
ماعندهم يخسرونه ماعندهم ترف وتربوا علي الشدة والرجوله وحياة التقشف النعومه ملغيه من قاموسهم
سمر
خبر لا يصدق ابدا عنها تطبع مستحيل
المللل
وهي ماعليها شي ياسلام زمن غريب
د محمد ماجد بخش
 من الذي يسبقك اذا كنت تجري وحدك ؟ . 

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