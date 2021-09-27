سفير اليابان: "جربت أضرب بالخمس هل أدائي يتحسن؟"

عادل الحربي (صدى):
ظهر السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، للمرة الثانية، محاولا التناول بيده، وذلك بعد تجربته الأولى لتناول المفطح بيده برفقة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.
ونشر سفير اليابان أمس الأحد، مقطعا للحظة تناوله الطعام معلقا: "مرة أخرى جربت أن أضرب بالخمس. هل تعتقدون أن أدائي يتحسن عما كان عليه من قبل؟".
وقبل أسبوعين كان "فوميو إيواي"، قد حاول تقليد محافظ شقراء أثناء تناول "المفطح" قائلا: "جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام".