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اليوم.. إيناس العيسى تدير جلسة حوار رسمية رفيعة المستوى لأول مرة

منذ ساعة
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اليوم.. إيناس العيسى تدير جلسة حوار رسمية رفيعة المستوى لأول مرة

عادل الحربي (صدى):
في مرة الأولى من نوعها، تدير معالي مديرة جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، مساء اليوم الإثنين، جلسة حوار رفيعة المستوى، تضم وزراء ومسؤولين كبار، وسيتم بثها على الهواء مباشرةً.

يأتي ذلك بمناسبة إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية - حفظه الله -، لبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وسيشارك في الجلسة من أعضاء لجنة البرنامج معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي ، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

وتتناول الجلسة عددا من المحاور بدءًا من التعريف ببرنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ودور البرنامج في تعزيز تنافسية المواطن السعودي محلياً وعالمياً.

وستكون الجلسة بحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمختصين في مجال تنمية القدرات البشرية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وسيتم بث الجلسة الحوارية مباشرة على التلفزيون السعودي، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ولي العهد
وزير التعليم
حمد آل الشيخ
بندر الخريف
تنمية القدرات البشرية
ايناس العيسى

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53722
منذ ساعة
طيب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17732
منذ 59 دقيقة
نسمع طيب ! حاجة من حوارها ! .. هل يمكن ؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17732
منذ 56 دقيقة
كلمة مديرة جامعة نورة أمام وزير التعليم .. أقنعتني

خصوصا عندما قالت : أصبحت الثقافة هي الوظيفة الرابعة للجامعة .. إلى الأمام يا جامعة نورة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17732
منذ 26 دقيقة
 من الذي يسبقك اذا كنت تجري وحدك ؟ . 

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أحدث التعليقات

عابر سبيل
مع الزمن كلن يطلع ع حقيقته وهنا عرفنا حقيقتك لانك تكلمتي ع الهام الفضاله وحوبتها ماتعدتك👍🏻اللهم لاشماته
المللل
ماعندهم يخسرونه ماعندهم ترف وتربوا علي الشدة والرجوله وحياة التقشف النعومه ملغيه من قاموسهم
سمر
خبر لا يصدق ابدا عنها تطبع مستحيل
المللل
وهي ماعليها شي ياسلام زمن غريب
د محمد ماجد بخش
 من الذي يسبقك اذا كنت تجري وحدك ؟ . 

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