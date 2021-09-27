اليوم.. إيناس العيسى تدير جلسة حوار رسمية رفيعة المستوى لأول مرة

عادل الحربي (صدى):
في مرة الأولى من نوعها، تدير معالي مديرة جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، مساء اليوم الإثنين، جلسة حوار رفيعة المستوى، تضم وزراء ومسؤولين كبار، وسيتم بثها على الهواء مباشرةً.
يأتي ذلك بمناسبة إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية - حفظه الله -، لبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وسيشارك في الجلسة من أعضاء لجنة البرنامج معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي ، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.
وتتناول الجلسة عددا من المحاور بدءًا من التعريف ببرنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ودور البرنامج في تعزيز تنافسية المواطن السعودي محلياً وعالمياً.
وستكون الجلسة بحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمختصين في مجال تنمية القدرات البشرية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وسيتم بث الجلسة الحوارية مباشرة على التلفزيون السعودي، في تمام الساعة الثامنة مساء.