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فيديو.. علم المملكة يرفرف أعلى برج إيفل

منذ 12 ساعة
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فيديو.. علم المملكة يرفرف أعلى برج إيفل

عادل الحربي (صدى):
قرر مواطن الاحتفال باليوم الوطني91، من خلال رفع علم المملكة أعلى "برج إيفل" أشهر المعالم التاريخية في باريس.

ورفع المواطن سعود العبيدي، مدير الصندوق الخيري لدعم برنامج المنح الدراسية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، من أعلى البرج، ليشارك المواطنين فرحة الاحتفال باليوم الوطني.

ودعا العبيدي الله أن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها من كل سوء، وأن يديم الله التقدم والازدهار.

وتحتفي المملكة كل عام في 23 سبتمبر باليوم الوطني، بعد الإعلان التاريخي للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، توحيد المملكة.

فرنسا
باريس
برج ايفل
العلم السعودي
اليوم الوطني

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17336
منذ ساعة
حفظ الله بلادنا وقادتنا وشعبنا ووفقهم للخير دائما ... والحمد لله على نعمة الأمن والأمان ... وأهلك اعداءه من الحوثيين الروافض وراس الارهاب ايران الرافضية المجوسية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..... .. قال الذي قال // عيش كثير تشوف من التهاويل الكثير ......وهذه إحداهااا......
ع، س، ع
عاهرة وانطردت فما شأننا بذل
Ali
بئس ماعملت
ردد يااااليل
الحمد لله ع عافيه
د محمد ماجد بخش
الله الله على فنّك يا ملائكة ... يا مبدع

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