فيديو.. علم المملكة يرفرف أعلى برج إيفل

عادل الحربي (صدى):
قرر مواطن الاحتفال باليوم الوطني91، من خلال رفع علم المملكة أعلى "برج إيفل" أشهر المعالم التاريخية في باريس.
ورفع المواطن سعود العبيدي، مدير الصندوق الخيري لدعم برنامج المنح الدراسية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، من أعلى البرج، ليشارك المواطنين فرحة الاحتفال باليوم الوطني.
ودعا العبيدي الله أن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها من كل سوء، وأن يديم الله التقدم والازدهار.
وتحتفي المملكة كل عام في 23 سبتمبر باليوم الوطني، بعد الإعلان التاريخي للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، توحيد المملكة.