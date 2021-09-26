أفغانيات لطالبان: "لا تلمس ثيابي"

كابول (صدى):
أطلقت مؤرخة أفغانية أمريكية تدعى بهار جلالي، حملة تسلط الضوء على الألوان النابضة بالحياة للفساتين الأفغانية التقليدية والملونة، وذلك تزامنا مع تداول صور لنساء منقبات خلال تجمع مؤيد لحركة طالبان في العاصمة كابل قبل أيام.
وأعربت جلالي، عن قلقها من تحريف تراث وثقافة بلادها، لتقرر السيدة ، البالغة من العمر 56 عاماً، تدشين حملة "لا تلمس ملابسي" لتنشر النساء صورهن وهن يرتدين ملابس أفغانية ملونة ومطرزة.
وتتزامن الحملة، مع إعلان طالبان عن تشريعات منعت النساء من التوجه إلى أعمالهن وحرمتهن مؤقتا من ممارسة أي عمل في القطاع العام.