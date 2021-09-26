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أفغانيات لطالبان: "لا تلمس ثيابي"

منذ ساعة
1358
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أفغانيات لطالبان: "لا تلمس ثيابي"

كابول (صدى):
أطلقت مؤرخة أفغانية أمريكية تدعى بهار جلالي، حملة تسلط الضوء على الألوان النابضة بالحياة للفساتين الأفغانية التقليدية والملونة، وذلك تزامنا مع تداول صور لنساء منقبات خلال تجمع مؤيد لحركة طالبان في العاصمة كابل قبل أيام.

وأعربت جلالي، عن قلقها من تحريف تراث وثقافة بلادها، لتقرر السيدة ، البالغة من العمر 56 عاماً، تدشين حملة "لا تلمس ملابسي" لتنشر النساء صورهن وهن يرتدين ملابس أفغانية ملونة ومطرزة.

وتتزامن الحملة، مع إعلان طالبان عن تشريعات منعت النساء من التوجه إلى أعمالهن وحرمتهن مؤقتا من ممارسة أي عمل في القطاع العام.

أفغانستان
طالبان
كابل
افغانيات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53718
منذ ساعة
الله يكون بعونهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
راح فيها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
الكل فيه حقه من الجنسين

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