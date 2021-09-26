وفاتان في حادثي تصادم بالباحة

عبدالله الغامدي (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغا عن وقوع حادثي تصادم وانقلاب ظهر أمس الأحد.
وأوضح الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث الأول في تمام الساعه 11:54 قبل ظهر الأحد، بطريق المخواة- الطريق الدائري .
وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرق أتضح وجود حالة وفاة.
وورد بلاغ الحادث الثاني في تمام الساعه 12:10، وتم توجيه فرقة اسعافية لموقع الحادث العقيق-طريق ليف القديم، وعند وصول الفرقة والكشف عليه تبين أنه قد فارق الحياة.