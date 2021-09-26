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راحت عليه

منذ 6 ساعات
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134967
منذ 41 دقيقة
مقرود وقليل فوود ..

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
حمدا لله على السلامة .. والله يحفظكم من كل مكروه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خالد
الخبر الإقالة إشاعة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. قالوا // رُب نصبةٍ قالت لصاحبها توقلع عني .. ولكنه ابتلاها ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر من به شر يافوفه الملهوفه .. بس لبسك به كلوفه ..

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