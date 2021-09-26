حقيقة تمرد "كاريلو" على الهلال بسبب مستحقات مالية

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي ماجد القحطاني، عن وجود خلافات بين محترف الهلال البيروفي أندريه كاريلو و"الزعيم" بسبب المستحقات المالية.
وكتب "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كاريلو لاعب الهلال لا يعاني من أي إصابة وينوي طلب إلغاء عقده بسبب عدم دخوله ضمن القائمه الآسيوية، وتأخر بعض مستحقاته".
ويأتي ذلك منافيًا لما ذكرته صحيفة "futbolperuano" البيروفية، بأن "كاريلو" يعاني من إصابة قد تمنعه من اللعب مع منتخب بلاده في شهر أكتوبر.
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنه من المقرر أن يغيب "كاريلو" عن ثلاث مواجهات أمام تشيلي وبوليفيا والأرجنتين.