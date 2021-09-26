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حقيقة تمرد "كاريلو" على الهلال بسبب مستحقات مالية

منذ ساعة
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حقيقة تمرد "كاريلو" على الهلال بسبب مستحقات مالية

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي ماجد القحطاني، عن وجود خلافات بين محترف الهلال البيروفي أندريه كاريلو و"الزعيم" بسبب المستحقات المالية.

وكتب "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كاريلو لاعب الهلال لا يعاني من أي إصابة وينوي طلب إلغاء عقده بسبب عدم دخوله ضمن القائمه الآسيوية، وتأخر بعض مستحقاته".

ويأتي ذلك منافيًا لما ذكرته صحيفة "futbolperuano" البيروفية، بأن "كاريلو" يعاني من إصابة قد تمنعه من اللعب مع منتخب بلاده في شهر أكتوبر.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنه من المقرر أن يغيب "كاريلو" عن ثلاث مواجهات أمام تشيلي وبوليفيا والأرجنتين.

الهلال
بوليفيا
المستحقات المالية
القائمة الآسيوية
أندريه كاريلو
ماجد القحطاني

التعليقات

ع، س، ع
ع، س، ع عدد التعليقات : 2679
منذ ساعة
طيب احلف علشان نصدقك يا كذوب
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 21
منذ ساعة
ايا كان النادي وايا كان اللاعب ما احد قال جيبوا لاعبين بملايين هذا كثرها وما تعطونهم اول باول .. وش اللي كل نادي متاخر شهرين وبعض الاندية اكثر من شهرين . نقصوا في المحترفين الاجانب

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أحدث التعليقات

منصور
الهريفي ما بقي لاعب الا انتقده عندما يخطي مره ويصيب الف مره يفكر انه ما مثله انجبت الكوره الله يرحم عبدالرحمن بن سعود عرفلك...
winner4ever
الله يبشركم بالخير ، لكن لا يلعبون جحفلي مكانه
صراحه
خلك في فريقك القرنبع
صراحه
بخخخخخخخخخخخخخخخخخش
Reem
الله يحفظه ويقوم والدته يالسلامه

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