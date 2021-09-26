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بالفيديو .. العقوبة المتوقعة على المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني

منذ ساعتين
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بالفيديو .. العقوبة المتوقعة على المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني

عادل الحربي (صدى):
أوضح المحامي أحمد المحيميد العقبة المتوقع على المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة.

وأكد أن المتحرش ينتظره ثلاث عقوبات مشددة، وهي إخلاقية وقانونية وشرعية، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأضاف أن العقوبة تتضمن السجن لمدة تصل لعامين وغرامة مادية تصل إلى 100 ألف ريال، أما إذا كان هناك تعمد فأن العقوبة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، مؤكدًا أن العقوبة تتضمن أيضا عقوبة التشهير به، إلا أن ذلك سيكون عقب صدور حكم قضائي ضده.

المملكة
تحرش
التحرش
اليوم الوطني
محامي
المحامي أحمد المحيميد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17722
منذ 33 دقيقة
الله يرحم والديه ويجبر كسرهم في إبنهم
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 236
منذ 8 دقائق
حالات شاذة ماحصل باليوم الوطني الشعب السعودي غيور على محارمة قلة عقل وانشاءالله بحكمة العقول تختفي قلة العقول والقانون كفيل وبيقين ومن شذ شذ على نفسه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا ما انفضحتي ابد .. انتي الستر والستيره دايماً ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسدون ماجنون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
أبو عبدالله الحربي
حالات شاذة ماحصل باليوم الوطني الشعب السعودي غيور على محارمة قلة عقل وانشاءالله بحكمة العقول تختفي قلة العقول والقانون كفيل وبيقين ومن شذ شذ...
ابو محمد 😎 ✍️
عمله وانتهى دورهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يضيق عليكم ، مثل ماضيقتوا على المسلمين حياتهم ومعيشتهم ..

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