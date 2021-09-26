بالفيديو .. العقوبة المتوقعة على المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني

عادل الحربي (صدى):
أوضح المحامي أحمد المحيميد العقبة المتوقع على المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة.
وأكد أن المتحرش ينتظره ثلاث عقوبات مشددة، وهي إخلاقية وقانونية وشرعية، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".
وأضاف أن العقوبة تتضمن السجن لمدة تصل لعامين وغرامة مادية تصل إلى 100 ألف ريال، أما إذا كان هناك تعمد فأن العقوبة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، مؤكدًا أن العقوبة تتضمن أيضا عقوبة التشهير به، إلا أن ذلك سيكون عقب صدور حكم قضائي ضده.