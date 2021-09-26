بالفيديو .. تفاصيل جديدة ترويها العائلة مقدمة القهوة والتمر للمصلين كل يوم جمعة بالقصيم

القصيم (صدى):
سردت عائلة المواطن "محمد الرشيدي" تفاصيل عن مبادرتهم التي يقومون بها كل يوم جمعة تجاه المصلين في محافظة البكيرية بالقصيم.
وذكر "محمد" أنه يبادر بفعل مثل هذه الأفعال الخيرة منذ 25 عاما، لافتا إلى أنه يقوم بذلك تنفيذًا لما أوصى به النبي صلي الله عليه وسلم في حديثه :"أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام"، وذلك بحسب ماذكره خلال حديثه بقناة الرسالة.
وأضاف أنه يقوم بذلك لوجه الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن نجله "عبدالرحمن" يدرس في الصف السادس ويحفظ القرآن، ويساعده في فعل الخير.
يذكر أن الطفل "عبدالرحمن" ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو وهو يقوم بتوزيع الشاي والتمر والقهوة على المصلين في المحافظة.
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