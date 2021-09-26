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بالفيديو .. تفاصيل جديدة ترويها العائلة مقدمة القهوة والتمر للمصلين كل يوم جمعة بالقصيم

منذ 4 ساعات
1758
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بالفيديو .. تفاصيل جديدة ترويها العائلة مقدمة القهوة والتمر للمصلين كل يوم جمعة بالقصيم

القصيم (صدى):
سردت عائلة المواطن "محمد الرشيدي" تفاصيل عن مبادرتهم التي يقومون بها كل يوم جمعة تجاه المصلين في محافظة البكيرية بالقصيم.

وذكر "محمد" أنه يبادر بفعل مثل هذه الأفعال الخيرة منذ 25 عاما، لافتا إلى أنه يقوم بذلك تنفيذًا لما أوصى به النبي صلي الله عليه وسلم في حديثه :"أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام"، وذلك بحسب ماذكره خلال حديثه بقناة الرسالة.

وأضاف أنه يقوم بذلك لوجه الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن نجله "عبدالرحمن" يدرس في الصف السادس ويحفظ القرآن، ويساعده في فعل الخير.

يذكر أن الطفل "عبدالرحمن" ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو وهو يقوم بتوزيع الشاي والتمر والقهوة على المصلين في المحافظة.

                                                                     أقرأ أيضـــــا.

فيديو..طفل يقدم القهوة والتمر للمصلين بعد صلاة الجمعة بالقصيم

 

الشاي
القصيم
القهوة
جمعة
محافظة البكيرية
محمد الرشيدي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17722
منذ 40 دقيقة
يعني لو كل مسجد عمل حذوه صارت المساجد مقهوى.. عموما جزاهم الله خير على طيب النفس والكرم ومحبة الغير - أسرة كريمة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا ما انفضحتي ابد .. انتي الستر والستيره دايماً ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسدون ماجنون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
أبو عبدالله الحربي
حالات شاذة ماحصل باليوم الوطني الشعب السعودي غيور على محارمة قلة عقل وانشاءالله بحكمة العقول تختفي قلة العقول والقانون كفيل وبيقين ومن شذ شذ...
ابو محمد 😎 ✍️
عمله وانتهى دورهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يضيق عليكم ، مثل ماضيقتوا على المسلمين حياتهم ومعيشتهم ..

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