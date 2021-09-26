طفلة عمرها 4 سنوات تفقد حياتها بعد تلقيها حقنتين  على يد طبيب بيطري 

القاهرة (صدى):
فقدت طفلة مصرية عمرها 4 سنوات، حياتها بعد تلقيها حقنتين على يد طبيب بيطري في إحدى المحافظات المصرية.
وتعود الواقعة عندما ذهبت والدة الطفلة منار عبده النجار، إلى إحدى الصيدليات لإعطاء حقنتين لابنتها، ولم تجد سوى زوج الصيدلانية وهو طبيب بيطري الذي أعطاها الحقنتين من تلقاء نفسه.
وأصيبت الطفلة بزرقان في الجسم وصعوبة في التنفس مع توقف عضلة القلب وفقدان تام للوعي، بعد تلقي الحقنتين، وبعد التوجه للمستشفى حاول الأطباء إنعاش للقلب والرئة وحقنها بالأدوية المطلوبة.
ولاحظوا أن الحالة لم تستجب للعلاج رغم مرور نصف ساعة، حتى تدهورت حالتها وتوفيت في المستشفى.