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طفلة عمرها 4 سنوات تفقد حياتها بعد تلقيها حقنتين  على يد طبيب بيطري 

منذ 3 ساعات
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طفلة عمرها 4 سنوات تفقد حياتها بعد تلقيها حقنتين  على يد طبيب بيطري 

القاهرة (صدى):
فقدت طفلة مصرية عمرها 4 سنوات، حياتها بعد تلقيها حقنتين على يد طبيب بيطري في إحدى المحافظات المصرية.

وتعود الواقعة عندما ذهبت والدة الطفلة منار عبده النجار، إلى إحدى الصيدليات لإعطاء حقنتين لابنتها، ولم تجد سوى زوج الصيدلانية وهو طبيب بيطري الذي أعطاها الحقنتين من تلقاء نفسه.

وأصيبت الطفلة بزرقان في الجسم وصعوبة في التنفس مع توقف عضلة القلب وفقدان تام للوعي، بعد تلقي الحقنتين، وبعد التوجه للمستشفى حاول الأطباء إنعاش للقلب والرئة وحقنها بالأدوية المطلوبة.

ولاحظوا  أن الحالة لم تستجب للعلاج رغم مرور نصف ساعة، حتى تدهورت حالتها وتوفيت في المستشفى.

 

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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134958
منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا ما انفضحتي ابد .. انتي الستر والستيره دايماً ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسدون ماجنون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
أبو عبدالله الحربي
حالات شاذة ماحصل باليوم الوطني الشعب السعودي غيور على محارمة قلة عقل وانشاءالله بحكمة العقول تختفي قلة العقول والقانون كفيل وبيقين ومن شذ شذ...
ابو محمد 😎 ✍️
عمله وانتهى دورهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يضيق عليكم ، مثل ماضيقتوا على المسلمين حياتهم ومعيشتهم ..

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