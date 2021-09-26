"الانضباط" تغرم لاعبي الأهلي بسبب ما صدر منهم عقب مباراة الفيحاء

طلال الغامدي (صدى):
غرمت لجنة الانضباط والأخلاق لاعبي الأهلي، بسبب ما صدر منهم بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشملت الغرامات فرض غرامة ٢٠ ألف ريال على حارس المرمى محمد العويس؛ وذلك لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة الفيحاء.
وغرمت اللجنة أيضًا المحترف السوري عمر السومة بـ20 ألف ريال؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد المباراة.
يُذكر أن فريق الفيحاء كان قد نجح في إلحاق أول هزيمة بفريق الأهلي هذا الموسم، بالفوز عليه بهدفين دون رد.