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"الانضباط" تغرم لاعبي الأهلي بسبب ما صدر منهم عقب مباراة الفيحاء

منذ ساعتين
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"الانضباط" تغرم لاعبي الأهلي بسبب ما صدر منهم عقب مباراة الفيحاء

طلال الغامدي (صدى):

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق لاعبي الأهلي، بسبب ما صدر منهم بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشملت الغرامات فرض غرامة ٢٠ ألف ريال على حارس المرمى محمد العويس؛ وذلك لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة الفيحاء.

وغرمت اللجنة أيضًا المحترف السوري عمر السومة بـ20 ألف ريال؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد المباراة.

يُذكر أن فريق الفيحاء كان قد نجح في إلحاق أول هزيمة بفريق الأهلي هذا الموسم، بالفوز عليه بهدفين دون رد.

الأهلي
دوري المحترفين
عمر السومة
محمد العويس
الفيحاء
الغرامات
لجنة الانضباط والأخلاق

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 104
منذ ساعة
بصراحة عنوانكم سخيف جدآ : "الانضباط" تغرم لاعبي الأهلي بسبب ما صدر منهم عقب مباراة الفيحاء .
المفروض العنوان يكون هكذا : "الانضباط" تغرم لاعبي الأهلي بسبب غيابهم عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة الفيحاء.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله المستعان يعني اجهز الغرامه من ذلحين
عندما يغيب المساء
امحق تشبيه والله يعني مالقيت كلمه أفضل من القمامه ياقمامه ويركم كل من يقراء تعليقي الخيار اغلب الناس تحب تاكل
عندما أقول
احيانا شده الزعل تخلي قلب الواحد بينفجر
عندما يغيب المساء
غريبه ما اكلوها
عندما يغيب المساء
الله يشفي كل مريض

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