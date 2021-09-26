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إلهام شاهين عن ذهابها لطبيب نفسي بفرنسا:" اتكسفت أروح في مصر عشان ميفضحونيش"

منذ 3 ساعات
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إلهام شاهين عن ذهابها لطبيب نفسي بفرنسا:" اتكسفت أروح في مصر عشان ميفضحونيش"

القاهرة (صدى):
فاجأت الفنانة المصرية إلهام شاهين، جمهورها بحديثها عن ذهابها إلى طبيب نفسي خلال إحدى مراحل حياتها.

وقالت إلهام شاهين، خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي: "رحت مرة لدكتور نفساني في فرنسا عشان اتكسفت أروح في مصر عشان ميفضحونيش".

وأشارت:"الدكتور قال لي وقتها إن كلمة الفنون الجنون هي حقيقية بالفعل، لأن أكثر جهاز يستخدمه الفنان في عمله هو الجهاز العصبي".

وتابعت:" إجبار الجهاز العصبي على الخروج من حالة إلى حالة ومن شخصية لأخرى على عكس حقيقته، وكل ذلك يؤثر على الجهاز بشكل كبير مع مرور الوقت".

 

مصر
فرنسا
إلهام شاهين
طبيب نفسي
الفنون
الجهاز العصبي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17714
منذ ساعة
مرسيه بيكو .. الطب النفسي الفرنسي هو فعلا ما تحتاجه ستينية تتزوج من عشريني

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أحدث التعليقات

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