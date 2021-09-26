إلهام شاهين عن ذهابها لطبيب نفسي بفرنسا:" اتكسفت أروح في مصر عشان ميفضحونيش"

القاهرة (صدى):
فاجأت الفنانة المصرية إلهام شاهين، جمهورها بحديثها عن ذهابها إلى طبيب نفسي خلال إحدى مراحل حياتها.
وقالت إلهام شاهين، خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي: "رحت مرة لدكتور نفساني في فرنسا عشان اتكسفت أروح في مصر عشان ميفضحونيش".
وأشارت:"الدكتور قال لي وقتها إن كلمة الفنون الجنون هي حقيقية بالفعل، لأن أكثر جهاز يستخدمه الفنان في عمله هو الجهاز العصبي".
وتابعت:" إجبار الجهاز العصبي على الخروج من حالة إلى حالة ومن شخصية لأخرى على عكس حقيقته، وكل ذلك يؤثر على الجهاز بشكل كبير مع مرور الوقت".